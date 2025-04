Alessandra Celentano: il look acqua e sapone

Alessandra Celentano, con una vita totalmente dedicata alla danza, accettando il ruolo di insegnante di Amici di Maria De Filippi è diventata un vero personaggio televisivo, molto amato dal pubblico. Schietta, diretta, sincera e senza filtri nell’esprimere le proprie opinioni, Alessandra Celentano è nota anche per essere una delle insegnanti più severe e temute della scuola più famosa d’Italia. Nel corso degli anni, la severità della Celentano non è mai cambiata. Ciò che, invece, è cambiato è il look di Alessandra che, negli ultimi anni, ha deciso di sfoggiare un look acqua e sapone.

La Celentano, infatti, da qualche tempo, ha scelto di rinunciare alla tinta dei capelli sfoggiando il colore naturale dei suoi lunghi capelli che, oggi, sono grigi. Un look naturale che piace tanto al pubblico che ama la genuinità con cui la Celentano si mostra in tv.

La foto senza trucco di Alessandra Celentano

Pur sfoggiando un look molto naturale, in tv, Alessandra Celentano si mostra con il trucco. D’estate, però, durante le giornate al mare in cui si rilassa e si riposa in attesa di un nuovo anno di lavoro, la Celentano si mostra anche totalmente senza make up. Sul web, è così diventata virale in cui l’insegnante di danza si mostra totalmente senza trucco, senza filtri e con i capelli ricci e naturali.

“I grandi cambiamenti sono niente altro che la somma di tanti piccoli gesti. Ognuno di noi può fare molto, iniziamoci a pensare. Abbiamo percorso tanta strada, ma tanta ancora ne abbiamo da fare. Mai come adesso dipende da noi. Sono certa che, a patto di una ritrovata connessione con quello che ci circonda, una nuova umanità più vera, naturale, aggraziata, attenta e rispettosa, è possibile”, scrive la Celentano condividendo la foto che vedete in basso.