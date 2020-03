Alessandra Celentano si scusa/ Lite ad Amici 2020 “ho mancato di rispetto ai giurati”

Alessandra Celentano fa un passo indietro, e dopo la lite che nel serale di Amici 2020 l’ha vista contrapposta a Luciano Cannito e a Maria De Filippi, ha deciso di chiedere scusa. “Vorrei tornare sulla puntata di venerdì ed esprimere tutto il mio rammarico e dissenso nei confronti dei ragazzi che hanno manifestato la volontà di abbandonare il programma”, ha scritto la temutissima insegnante di danza classica prendendo le distanze dalla tesi per la quale proprio Maria De Filippi l’aveva redarguita. “La cosa che non posso non notare – ha precisato la Celentano – è che entrambi lo hanno fatto in due momenti stranamente particolari. Javier lo ha fatto dopo aver perso una sfida diretta con Nicolai, e Valentin quando si è trovato nell’ultima sfida del girone eliminatorio contro Jacopo”. A mente fredda, quindi, l’insegnante ci ha ripensato e, dopo aver valutato i motivi che avrebbero spinto i due ragazzi a ribellarsi alle regole, ha capito di aver compiuto un passo falso.

ALESSANDRA CELENTANO: “AVREI DOVUTO FAR RAGIONARE JAVIER”

Nella lunga precisazione pubblicata sui social, Alessandra Celentano ha ammesso di aver riscoperto l’importanza che ricoprono le tre giurie di cui è composto il serale di Amici 2020: “Amici è una scuola, ma Amici è anche una gara e non c’è nessuna divergenza di opinione tra le diverse giurie che possa autorizzare gli allievi ad un atteggiamento ingiusto e ingrato nei confronti di una intera trasmissione al loro servizio!”. Proprio per questo, Alessandra Celentano ha capito di aver esagerato, scusandosi per aver incoraggiato un allievo a ribellarsi al parterre: “Io stessa poi mi rendo conto, purtroppo, di aver avvallato inconsapevolmente la reazione di Javier, dandogli ragione in merito al giudizio della giuria esterna quando invece avrei dovuto farlo ragionare”, ha detto l’insegnante. In aggiunta, la Celentano ha chiesto perdono anche agli altri membri della giuria, senza però citare né Vanessa Incontrada, né Luciano Cannito: “Le diverse opinioni dovrebbero stimolare il confronto e mi dispiace se invece – ha spiegato la prof – colta dalla concitazione del momento, ho mancato di rispetto agli altri giurati”.

