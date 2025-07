Volto consolidato d‘Amici, Alessandra Celentano è in pausa estiva. La temuta e spesso criticata coach di danza classica si sta concedendo le meritate vacanze dopo un anno d’impegni nella scuola più famosa della tv. Nel suo lungo percorso nel talent ha dato spazio a diversi giovani ballerini, che si sono impegnati molto per avere la sua approvazione, del resto la Celentano è rinomata per le sue palesi stroncature e più di una volta è stata invitata da Maria De Filippi ad essere meno severa e più attenta all’emozioni dei ragazzi.

Attiva anche sui social, la maestra Celentano condivide spesso momenti del suo privato: è una persona diretta e sincera e questo piace ai suoi tantissimi fan. In più occasioni ha parlato palesemente della sua vita privata: dalla fine del suo matrimonio al fatto che è single da diverso tempo. Tra i primi ospiti di Belve ha rivelato a Francesca Fagnani di essere casta da diverso tempo: “Sono casta da 13 anni. Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile”.

Dichiarazioni che hanno avuto un certo eco mediatico e che sono state riportate da diversi organi di stampa. Nei mesi scorsi però si è parlato di un possibile flirt della coach, notizia che non è stata avvallata e che non ha trovato conferme. E anche in questi giorni la maestra ha condiviso le foto delle sue vacanze al mare e a quanto pare non è in dolce compagnia. Tuttavia gli scatti non sono passati inosservati ai followers che si sono complimentati per la sua perfetta forma fisica.

Alessandra Celentano outfit al mare perfetto

Recentemente Alessandra Celentano ha condiviso un post dove appare al mare: l’insegnante di danza classica è immersa con le gambe in acqua, ha un bellissimo costume intero nero, stile olimpionico e privo di fronzoli, occhiali neri e cappello in paglia: l’outfit è perfetto, e lo stile e glamour e chic. Alessandra sembra una sirenetta e i fans non hanno mancato di lasciarle like e cuoricini.

Non sono mancati poi i complimenti: “Bellissima sempre di grande classe, anche al. mare nell’acqua, unica e sola. Sei la migliore Proff di danza classica, Maria De Filippi, dovrebbe baciare dove tu cammini ,per l’insegnante sera che sei ,e cone bravura, unica e sola.” Ha commentato un utente. E ancora: “Una sirena, bellissima”.

“Il mondo del mare sa!”, questa la didascalia che accompagna il post e che conferma la personalità decisa e determinata della coach, che a settembre tornerà in cattedra ad Amici per affrontare una nuova stagione televisiva, che sarà ancora una volta ricca di successi.

Alessandra Celentano: “La mancata maternità? Mi è dispiaciuto tantissimo”

Ufficialmente single, Alessandra Celentano ha alle spalle un matrimonio finito. Non ha avuto figli e in alcune occasioni ha rivelato che la mancata maternità è stata la causa principale della fine del suo matrimonio, è anche per questo che le dispiace molto non essere diventata mamma:

“Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere”.