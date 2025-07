Alessandra Celentano finisce nel mirino dei social: la prof ha iniziato a seguire Francesco Fasano

Alessandra Celentano torna nel mirino dei fan di Amici. La celebre prof di danza che ha lanciata decine e decine di talenti nel corso degli anni è finita nel mirino in seguito a un gesto social. Tutto è nato ritornando indietro di qualche mese al Serale di Amici, quando la prof Celentano non ha risparmiato i suoi complimenti al ballerino Francesco Fasano, uno degli artisti più apprezzati. E nelle scorse ore Alessandra Celentano ha deciso di iniziare a seguire il ragazzo sui social, un ulteriore segnale del fatto che le sue qualità sono rimaste negli occhi della prof e nipote del Molleggiato.

E chissà che i due non si siano scambiati anche qualche messaggio a riguardo. Prima di questa mossa via Instagram, la prof Celentano seguiva su Instagram solo altri due allievi, per la precisione parliamo di Chiara e Francesco, due allievi che sperava entrambi di avere nella finale del programma di Maria De Filippi. Sui social intanto c’è chi punta il dito contro la prof per questa scelta, non gradita e compresa da tutti.

Alessandra Celentano e il consiglio per i giovani: “Servono i sacrifici”

Metodi severi ma indubbiamente efficaci, più volte negli anni la prof Celentano ha ribadito l‘importanza del duro lavoro, anche una volta che i suoi artisti sono arrivati al vertice. In una intervista ripresa da Fanpage, Alessandra Celentano è tornata a battere il martello sul chiodo:

“Magari arriva la popolarità, la ricchezza, il successo. Ma se vuoi fare qualcosa di spessore, la gavetta ci vuole, altrimenti non hai la consapevolezza di chi sei”. Un consiglio spassionato per tutti i ragazzi che sognano di arrivare da qualche parte nel mondo dello spettacolo, un settore sempre competitivo e capace di portare dalle stelle alle stalle in breve tempo. Per questo il lavoro e i sacrifici sono due aspetti come sempre imprescindibili.

