Alessandra Celentano stuzzica Raimondo Todaro/ “Maria prendilo ad Amici…”

La nuova edizione di Amici tornerà presto in onda. La scuola di Maria De Filippi riaprirà presto i battenti con diverse novità. Secondo alcune indiscrezioni, Arisa non sarà più una delle insegnanti di canto. Tra le novità potrebbe esserci la presenza di Raimondo Todaro come insegnante di ballo. L’ex maestro di Ballando con le stelle ha spiegato di non aver firmato alcun annuncio con Amici non chiudendo, però, le porte ad una futura esperienza.

In attesa di scoprire se Raimondo Todaro farà o meno parte della scuola di Maria De Filippi, la pagina Instagram di Amici ha pubblicato un messaggio di Alessandra Celentano che, su Twitter, si è espressa su un’eventuale presenza di Raimondo Todaro tra gli insegnanti di danza.

Il messaggio di Alessandra Celentano a Maria De Filippi per Raimondo Todaro

Alessandra Celentano stuzzica Raimondo Todaro il cui nome continua ad essere accostato ad Amici. “Ho letto quest’estate l’intervista di Raimondo Todaro su Oggi. Ho letto che gli farebbe piacere partecipare ad Amici, anche a me piacerebbe partecipasse come professore perché ‘la danza è una’ e forse lo capirebbe Maria perché non prenderlo?”, ha scritto su Twitter la Celentano.

Raimondo Todaro, dunque, farà parte degli insegnanti? In attesa di scoprirlo, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, Todaro aveva dichiarato: ““Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse. Quello è un programma che seguo da sempre, la madre di mia figlia lavora lì, sarei un pazzo a non essere lusingato all’idea di poterci lavorare. Lavorare con i giovani è stimolante ed ho sempre ammirato Maria De Filippi”.

