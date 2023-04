Alessandra Celentano su Rudy Zerbi/ “Fidanzati? Siamo molto amici, quasi parenti…”

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi lavorano insieme ad Amici da molti anni, ma si conoscono da ancor più tempo. A svelare il retroscena sono stati proprio i due coach durante l’intervista a Verissimo. “Ormai siamo quasi parenti, siamo amici di famiglia da anni”, ha detto lui. La coreografa ha confermato: “Ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, perché abbiamo delle amicizie…”. Rudy Zerbi allora ha scherzato: “Siamo stati fidanzati”. Ma Alessandra Celentano ha smentito in maniera categorica: “Dice sempre le solite cose”.

Rudy Zerbi, chi è la nuova fidanzata?/ "L'amore sta crescendo, è una bella storia"

Alessandra Celentano: “Io e Rudy Zerbi siamo molto amici”

Alessandra Celentano ha voluto ribadire a Verissimo che tra lei e Rudy Zerbi non c’è stato nulla: “Sta battuta che stiamo insieme la fai sempre, è che ti piacerebbe”. Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se sia stata corteggiata da Rudy Zerbi in passato, Alessandra Celentano ha spiegato: “No, veramente, siamo davvero molto amici. Ci vogliamo bene e ci rispettiamo, come se fossimo una coppia, perché discutiamo anche, ogni tanto mi fa innervosire”. Zerbi ha poi raccontato alcuni aneddoti del suo passato, come l’essere scappato di casa, anche se per poche ore. Non è mancata neppure la sorpresa di Paola e Chiara, con un video messaggio inviato al programma di Canale 5 per commentare il ballo dei due sulle loro note…

LEGGI ANCHE:

Celentano, lite con Malgioglio ad Amici 2023/ "Non permetterti di dirmi come fare il mio lavoro!"Emanuel Lo, sfuriata contro Celentano ad Amici 2023/ "Prendi meriti con non ti appartengono. Megalomani!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA