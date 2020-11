Alessandra Celentano/ Torna ad Amici dopo la lite con Maria de Filippi e…

Alessandra Celentano torna ad Amici 2021 come maestra di ballo

E’ arrivato il momento di alzare il sipario sulla nuova edizione di Amici, la numero 20, che farà da collante tra il 2020 e il 2021. Al fianco di Maria de Filippi ci saranno conferme importanti a partire proprio da Alessandra Celentano. La maestra di ballo è l’unica del cast originale del programma ad essere rimasta dietro al bancone dei professori e se qualcuno pensa che lo faccia solo perché non avrebbe altro da fare, altri sono sicuri che sia l’unica ad aver creato un po’ di scompiglio in classe e durante le varie puntate del programma in questi anni. Alessandra Celentano, nipote del famoso Adriano, è stata una ballerina di danza classica ed è questa la materia che insegna e che difende di anno in anno nel programma di Maria de Filippi che torna in onda oggi pomeriggio con la sua nuova edizione. Spesso Alessandra Celentano è stata al centro di polemiche perché troppo purista della danza ma anche concentrata sul corpo e sulle misure dei ballerini che si presentano ai provini di Amici creando dei veri e propri siparietti rimasti nella storia del programma.

Alessandra Celentano e la lite con Maria de Filippi

In molti erano pronti a puntare sull’addio di Alessandra Celentano ad Amici perché la ballerina e maestra è finita allo scontro con la conduttrice lo scorso anno e questo aveva fatto gridare allo scandalo, convincendo tutti che la sanguinaria l’avrebbe cacciata. A fare infuriare la conduttrice, proprio all’inizio dei quest’anno, è stata la voglia della maestra di appoggiare la protesta di Javier quando il ballerino ha criticato la giuria rea di aver dato un volto più alto al suo rivale, Nicolai. In quel frangente Maria ha invitato Alessandra Celentano a far capire all’allievo qual è lo spirito giusto di affrontare il programma e non di continuare ad avallare un comportamento infantile. La maestra ha poi chiesto scusa, e quest’anno la ritroveremo con la verve di sempre, dietro il bancone degli insegnanti.



