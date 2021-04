Alessandra Celentano Vs Amici 2021?/ Like sospetto sui social: “teatrino ridicolo”

Like sospetto da parte di Alessandra Celentano ad un post beccato su Instagram in cui si parla non benissimo della scuola di Amici 2021 rea di essere diventata un “teatrino ridicolo” in cui c’è poco spazio per la danza vera e troppo per il trash e quello che ci gira intorno. Sappiamo bene che ormai da un po’ la prof litiga spesso con Maria de Filippi tanto che si è parlato addirittura di un addio della Celentano negli ultimi due anni. L’addio è sempre stato smentito poi dai fatti ma le cose potrebbero essere precipitate in questi mesi con l’ingresso di Lorella Cuccarini nella scuola e la famosa sfuriata ad Elena d’Amario, rea di essere intervenuta nella sua sala quando stava prendendo di mira gli allievi della scuola e, in particolare, la bella Rosa. Ma è davvero così?

Cuccarini Vs Celentano: "Scorretta"/ È lite: "Godi a veder cadere gli allievi!"

Alessandra Celentano contro Amici 2021?

A dare manforte a questa teoria è proprio questo misterioso like che Alessandra Celentano ha lasciato a questo post al grido di: “Dovremmo dare un segnale forte. Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo Paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate?”. Non è bello pensare queste cose di un programma di cui fa parte ma è vero anche che non è la prima volta che la Celentano si mostra così chiara riguardo al suo pensiero che, sicuramente, lascia pensare che la classe di ballo quest’anno non sia proprio eccellente ancora peggio adesso che Tommaso è stato eliminato. Maria de Filippi affronterà l’argomento?

