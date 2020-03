Alessandra Celentano Vs Cannito, Amici 2020/ “Incompetente”, lui “Sei limitata!”

Serata ricca di liti ad Amici 19. Il pubblico manca ma non le urla che questa volta sono di due professionisti della danza: Alessandra Celentano da una parte e Luciano Cannito dall’altra. La lite scoppia sulla diversa visione in merito alle esibizioni di Valentin in questa seconda puntata del serale. La Celentano infatti lo critica, trovandolo sempre uguale. Cannito è di ben altra opinione: “Sono 20 anni che la Celentano dice sempre la stessa cosa. Sta entrando in una sorta di armadio pieno di ragnatele. – e sbotta – Tu non fai altro che amare le persone che fanno balletto classico e basta! Non è consono quel ruolo rispetto a quello che stai facendo, un giudice deve essere oggettivo rispetto a tutti.”

Scontro di fuoco tra Alessandra Celentano e Luciano Cannito ad Amici 19

Alessandra Celentano aggiunge del pepe a questa discussione e ad Amici 19 lancia l’affronto a Luciano Cannito: “Io non sto dicendo che lui non è bravo ma che è sempre uguale. – spiega, poi però si spazientisce – Guarda, ho detto che sei competente perché sono gentile, ma tu per me non sei neanche competente. Sei tu che sei limitato!” Cannito riprende la parola e sottolinea la sua idea: “La Celentano vede e riesce a riconoscere soltanto quello che è consono alle cose che piacciono a lei, per questo non riesci a vedere al di là. Devi essere a 360 gradi! – e chiude – Anche a me piace il balletto classico, questo non vuol dire che io non sappia giudicare un danzatore con queste qualità.”

