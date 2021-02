Alessandra Celentano Vs Lorella Cuccarini e Peparini/ “Zero solidarietà”: ad Amici…

Alessandra Celentano contro le colleghe Lorella Cuccarini e Veronica Peparini nel pomeridiano di Amici 2021 del 6 febbraio. Chiusa la discussione tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, Maria De Filippi apre il capitolo Alessandra Celentano che ha sospeso la maglia a Tommaso, il suo allievo dopo le lamentale del maestro di danza classica nei confronti di tutti i ballerini, rei di non comportarsi perfettamente a lezione. La Celentano si aspettava che anche Lorella Cuccarini e Veronica Peparini facessero la stessa cosa, ma ciò non è accaduto e, in puntata, le tre insegnanti di danza si scontrano.

“Alessandra sei diventata la preside? Ti sei incarnata nella produzione? Se sei la preside faccio un passo indietro, ma se non sei la preside mi devi spiegare perché hai chiamato i ragazzi intimidendoli. Dovevi chiamare le tue colleghe perché è troppo facile chiamare i ragazzi che, naturalmente, si ammutoliscono davanti alla tua immagine perché se dovessero rispondere sarebbero tacciati di essere maleducati”, afferma duramente la Cuccarini.

ALESSANDRA CELENTANO CONTRO LORELLA ZUCCARINI

L’intervento di Lorella Cuccarini non convince Alessandra Celentano. “Siete voi che date il cattivo esempio perché avete ignorato le lamentale di un maestro”, ribatte la Celentano. “Da parte vostra mi aspettavo solidarietà in questa cosa. Veronica Peparini ha detto che i suoi sono bravi mentre la Cuccarini ha preferito dare un avvertimento, ma l’avvertimento è stato dato dal maestro e questo vuol dire che tu dai considerazione zero al maestro”, aggiunge ancora. In studio, poi, si presenta Tommaso a cui la Celentano ha assegnato una coreografia molto impegnativa tecnicamente per poter riconquistare la maglia pur essendo consapevole delle sue difficoltà. L’esibizione di Tommaso che, durante la coreografia è scivolato riprendendo a ballare nonostante la caduta, convince tutti. “Sono caduti i migliori ballerini, l’importante è rialzarsi e continuare. Cadere non significa non essere bravi. Tommaso sta dimostrando che sta lavorando molto e che sta facendo passi da gigante e quindi si riprende la maglia con grande merito”, conclude la Celentano.



