Alessandra Celentano Vs Nunzio di Amici 21 “Ego spropositato”/ “Spocchioso, convinto”

Il daytime di Amici 21 del 23 febbraio trova nuovamente al centro della discussione Nunzio, il ballerino di latino di Raimondo Todaro. La maestra Alessandra Celentano ha infatti richiesto un confronto diretto nel ballo tra Nunzio e il suo ballerino Leonardo. Chiede ai due una serie di improvvisazioni che sollevano un po’ di commenti negativi della Celentano nei confronti di Nunzio: “Ti vedo molto narciso, vorrei invece che fosse una cosa più sentita e meno per compiacimento personale. Pensa meno allo specchio e più a ballare. Vedo un ego spropositato”, commenta la maestra.

La Celentano fa dunque notare che il suo modo di fare continua a dare l’impressione di un ragazzo che crede di essere già un grande professionista: “Io non mi sento il migliore di tutti.”, replica però lui.

Nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Nunzio: anche il professionista Vincenzo critica l’allievo

La maestra Celentano non cambia idea, anzi: “Il tuo atteggiamento risulta spocchioso, – tuona ancora contro Nunzio, e continua – di uno che dice che sa fare tutto. Sembri molto convinto, troppo, un atteggiamento che non è bello da vedere. Poi se tu mi farai vedere altro allora mi ricrederò.” Lui si dice pronto a fare altro: “Sono qui per migliorare”, ma la Celentano replica “Questa frase non c’entra niente. non è che in tre giorni tu diventerai il dio della danza latina. Certo è un’esperienza che ti farà crescere, molto bella.” Ad appoggiare la maestra c’è in saletta anche il professionista Vincenzo che appoggia la sua impressione, facendo notare che appare come un ragazzo che si ritiene più bravo di tutti. Il commento fa però infuriare Nunzio che, da parte, dirà: “Mi ha messo parole in bocca che non ho detto, è scandaloso!”

