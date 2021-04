Alessandra Celentano Vs Rosa ad Amici 2021: “Votata per l’ormone”/ “Un bel visino ma poi?”

Nuovo scontro tra la maestra Alessandra Celentano e Rosa. Stavolta il battibecco ha avuto luogo nel daytime di Amici 2021 del 2 aprile, quando la ballerina ha chiesto un confronto con l’insegnate a causa di una battuta che proprio non le è piaciuta durante lo scorso serale. “Ho visto la puntata e purtroppo non mi sono resa conto di una battuta poco elegante che ha fatto nei miei confronti. Io ciò che ho capito è che lei ha detto che mi hanno votato soltanto per gli ormoni.” ha esordito Rosa, chiedendo dunque chiarimenti alla Celentano che sono arrivati immediatamente.

Amici 2021 Serale/ Eliminati e anticipazioni registrazione 3 aprile: lacrime e...

“Tu l’hai interpretata peggio di quello che è, perché secondo me – e secondo me è così perché non mi capacito del fatto che hanno scelto te come danza rispetto a Tommaso – essendo uomini, hanno votato la bella ragazza e non la danza.” E ha aggiunto: “Non è l’ormone in senso volgare ma piuttosto che gli uomini, vedendo una bella ragazza, si sono fatti influenzare da quello e non certo dalla danza”.

Amici 2021 Serale/ Eliminati e diretta puntata 3 aprile: Celentano contro Martina

Alessandra Celentano contro Rosa ad Amici 2021: “Hai fatto tre passi in croce, c’è solo un bel visino”

Rosa, però, ha poi fatto notare alla Celentano di aver definito la sua performance abbastanza vuota, pensiero che la maestra ribadisce anche nel corso del confronto. “Questo è il mio pensiero: tu hai fatto tre passi in croce, dove c’era molto vento, molto capello, un bel visino, punto.” Così ha sottolineato la sorpresa in merito alla sua vittoria su Tommaso: “Capisci che io rimango basita del fatto che una giuria voti te rispetto a un Tommaso che ha danzato e ha fatto di tutto di più? L’unica cosa che posso pensare è che hanno votato te perché sei una ragazza carina!” Una discussione che potrebbe riaprirsi questa sera, nel corso del nuovo serale di Amici 2021.

Serena Marchese, Amici 2021/ Avrà la sua rivincita contro Rosa? "Siamo diverse.."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto_trash)





© RIPRODUZIONE RISERVATA