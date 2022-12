Alessandra Celentano, “zitella” perché single da 13 anni?/ “Vivo serena, senza paura”

Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano si racconta senza filtri: single per scelta e…

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, la tanto temuta Alessandra Celentano si racconta senza filtri, ironizzando sulla nome di “zitella”, che é affibbiata, spesso, a chi vive in stato di singletudine.

L’occasione che la maestra di danza classica più discussa in Italia ha per poter parlare di sé é un’intervista ripresa tra le pagine di Nuovo TV. Come riporta il magazine diretto da Riccardo Signoretti, Alessandra Celentano si definirebbe “una zitella, perché non faccio l’amore da 13 anni”. Insomma, chiusa la lovestory con l’ultimo ex Angelo Trementozzi, la nipote del Molleggiato Adriano Celentano e volto storico TV in quanto insegnante di danza ad Amici decide di condurre una vita all’insegna della castità. E a quanto pare il suo essere single é dettato – per un testa a testa 50-50 da una scelta personale e il volere del fato: “i più giovani e i più vecchi non mi interessano e i coetanei mi sembrano passatelli” fa sapere, per poi aggiungere sibillina sul destino birichino “se però arrivasse quello giusto…”.

Alessandra Celentano sogna l’amore, ma…

Nella scuola di Amici, così come nella vita privata e di coppia, é a quanto pare esigente e intransigente. Che lei soffra la singletudine? “Vivo serena, non ho paura di star sola” – assicura la maestra, che é una presenza fissa nella cattedra del corpo docenti di Amici, dal 2003. Nel 2012 ha chiuso il matrimonio con Angelo Trementozzi esperto di economia e finanza, sposato nel 2007, e non ha avuto più altre lovestory degne di nota. Eppure la super eroina della mamma di tutte le danze sogna l’amore anche oggi, a 56 primavere portate in splendida forma mentale e fisica. «Sono stata sposata e ho divorziato. Da tanti anni sto da sola e ho la fortuna di saperci stare bene. Ma la mia porta è ancora aperta agli uomini». Singletudine é uno status che non fa realmente rima con solitudine, nel suo caso, dal momento che lei vive con i suoi amati figli pelosetti: “Il mio obiettivo oggi è vivere una vecchiaia serena con i cani. Trascorro il tempo libero con loro, ma amo tutti gli animali, dal topo al cavallo, e la natura in generale, giardinaggio compreso”.

Alessandra Celentano é una donna decisa, che sa per certo cosa vuole, e nel solo nella professione. Lo si deduce quando esorta gli allievi a dare il massimo impegno per il massimo risultato, e lo stesso vale nel privato, dove non ha di certo poche esigenze: “L’uomo ideale -si sbottona-, dovrebbe essere buono, generoso e intelligente. Mi piacciono quelli spontanei”. ” Però sono fatalista- conclude-, se non arriva non succede niente”.











