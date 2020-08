Alessandra Chello, nozze segrete con Sergio Zavoli/ Era più giovane di 42 anni e…

Nel giorno in cui il mondo del giornalismo e della cultura italiana danno l’addio a Sergio Zavoli, spentosi nelle ultime ore all’età di 96 anni, alla mente riaffiorano alcuni momenti della vita dello storico volto Rai, tra comparsate pubbliche e vicende invece più private o comunque meno note. È il caso delle sue nozze celebrate solo qualche anno fa, nel 2017, con Alessandra Chello quando il giornalista era già arrivato alla veneranda età di 93 anni: come ricordano le cronache dell’epoca (con Dagospia a rilanciare l’indiscrezione), per Zavoli si trattò delle seconde nozze e in quell’occasione decise di unirsi con Alessandra Chello, allora 51enne, sua collega in quanto giornalista de “Il Mattino”. I due decisero di celebrare le loro nozze in totale segreto in quel di Monte Porzio Catone (Roma), dove il senatore oramai risiedeva da due decenni. Una scelta peraltro molto in linea con la personalità del giornalista romagnolo e che, se da una parte era caratterizzato in video da una estrema sobrietà (“pacatezza quasi anglosassone” ricorda a tal proposito proprio il Corriere della Sera nel giugno del 2017), dall’altra non era estraneo a questi piccolo coup de theatre.

SERGIO ZAVOLI, LE NOZZE A 93 ANNI E LA STORIA DI QUELLA ROULETTE RUSSA…

Nel 2017 infatti Sergio Zavoli era oramai vedovo da due anni e mezzo di Rosalba, la sua precedente consorte, con la quale oramai non viveva più da tempo nonostante il legame -spiegano i bene informati- fosse rimasto comunque stretto. Il giornalista aveva conosciuto la Chello, più giovane di lui di ben 42 anni e residente a Trevignano Romano, presso la stessa redazione de “Il Mattino” (quotidiano che Zavoli aveva avuto modo di dirigere per un anno, nella stagione dal 1993 al 1994). Come ricorda ancora il succitato articolo del Corriere di quell’estate, riproposto oggi in morte di Zavoli, i due abitavano vicini e cita proprio la villa del giornalista in cui cinque anni prima il diretto interessato fu vittima di una rapina con tanto di pericoloso gioco alla roulette russa con una pistola vera: dal suo resoconto stupisce il fatto che Zavoli si rivolse ai rapinatori dando loro del “lei” nonostante questi lo avessero prima legato e poi imbavagliato. E citando proprio la drammatica esperienza della roulette russa, Zavoli ricordava: “Erano convinti che al terzo clic sarei svenuto o avrei detto chissà che cosa, ma ho capito che era un modo per spaventarmi” aveva spiegato, aggiungendo di aver pure intimato a uno dei rapinatori di rimettere l’arma in tasca anziché giocare. Ovviamente dandogli del “lei”. Appunto: pacatezza anglossassone, e colpi di scena.



