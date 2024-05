Alessandra, chi è la prima moglie di Franco di Mare/ Ad unirli l’adozione della figlia Stella a Sarajevo

Tutto su Alessandra, la prima moglie di Franco Di Mare: con l’ex compagna l’adozione della figlia Stella. Il primo incontro…

Per tanti anni, il celebre giornalista Franco di Mare è stato legato ad una donna di nome Alessandra, la sua prima moglie. Con lei ha adottato la figlia Stella, condividendo un percorso estremamente importante. Dell’ex compagna di Franco di Mare non si hanno moltissime informazioni. Classe 1955, è stata legata al giornalista fino al 2012. La fine della loro relazione non ha lasciato particolari strascichi tra i due, che pare abbiano deciso di interrompere il loro rapporto amoroso in maniera consensuale.

Non è un caso che Franco di Mare e la sua prima moglie abbiano mantenuto una relazione di grande stima e affetto. In diverse occasioni, il giornalista ha parlato in termini entusiastici della prima moglie. Come dicevamo i due hanno condiviso un percorso importante, coronato dall’adozione della figlia Stella. Franco incontrò per la prima volta la figlia quando aveva dieci mesi e viveva in un orfanotrofio di Sarajevo.

Il ruolo centrale della prima moglie Alessandra nell’adozione della figlia Stella: una storia a lieto fine, dopo una lunghissima attesa

Parecchi anni dopo quel primo incontro è arrivata l’adozione definitiva della figlia Stella e l’inizio di un percorso in cui la prima moglie Alessandra ha ricoperto un ruolo centrale. L’adozione di Stella si è concretizzata negli anni novanta, con la piccola che è entrata a tutti gli effetti a far parte della famiglia Di Mare. Il giornalista, a proposito dell’adozione della figlia, raccontò di aver incontrato la bambina in un orfanotrofio di Sarajevo mentre era inviato di guerra.

Successivamente pubblicò un bel romanzo “Non chiedere perché” ambientato proprio a Sarajevo e che vedeva protagonista un giornalista inviato e una bambina di dieci mesi incontrata in orfanotrofio. Da quel libro è stato poi tratto un film con Beppe Fiorello nel cast.











