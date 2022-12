Alessandra Chianese, chi è la moglie di Jocelyn Hattab/ “Siamo molto impegnati…”

Alessandra Chianese, chi è la moglie di Jocelyn Hattab

Alessandra Chianese è la moglie di Jocelyn Hattab. I due si sono sposati a MonteCarlo dove vivono e lavorano. Alessandra è una giornalista e sociologa. È presidente dell’Associazione europea per i diritti civili (AEDIC) e membro fondatore del Centro di mediazione MedArb e con Jocelyn condivide anche tanti progetti professionali. Presente su Instagram dove è seguita da più di 21mila followers, Alessandra condivide diverse foto in cui si mostra anche nella vita quotidiani durante i momenti di spensieratezza che si concede.

Preparata, super professionale e bellissima, Alessandra ha incontrato il marito ai tempi di Discoring e nel 2018 è iniziato il sodalizio professionale. Con la moglie, oltre a condurre un programma in radio e condividere le regie teatrali e di cortometraggi, scrive anche nuovi format.

I progetti professionali di Alessandra Chianese e Jocelyn Hattab

Oltre ad essere innamorati e sposati, Alessandra Chianese e Jocelyn Hattab condividono anche la passione per la televisione e, insieme, lavorano a diversi format che sperano diventino delle realtà televisive. In un’intervista rilasciata a Fanpage, parlando di un probabile ritorno in tv, precisamente in Rai, Jocelyn ha detto:

“Con Alessandra, siamo molto impegnati ai nostri progetti in questo momento. Però, è chiaro, io mi sento ancora un professionista dell’azienda. Se la Rai mi chiama, io rispondo per vedere se ci sono i presupposti di un ritorno”. La coppia, oggi, sarà ospite di Serena Bortone all’interno della nuova puntata di Oggi è un altro giorno: racconteranno i segreti della loro unione?

