Alessandra Chicca Gobbi, chi era la moglie di Francesco de Gregori, morta nel 2023 in seguito ad una grave malattia

Francesco de Gregori, il legame indissolubile con Chicca, la moglie morta per un tumore

Si sono conosciuti ai tempi della scuola, per poi sposarsi alla fine degli anni settanta. Francesco de Gregori e la moglie Alessandra Chicca Gobbi hanno avuto due splendidi figli, Marco e Federico, costruendo la famiglia che tanto desideravano. Il cantante e la compagna hanno vissuto una splendida storia d’amore, segnata negli ultimi anni dalla terribile malattia che aveva colpito la donna. Alessandra Gobbi, infatti, combatteva contro un brutto tumore.

Le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente nell’estate del 2023, fino alla sua morte nel mese di luglio all’età di settantuno anni. In una intervista rilasciata a Vanity Fair, De Gregori ammise di sentirsi incompleto senza la sua dolce metà. “Mi annoio senza di lei e la noia mi fa molta paura”, aveva detto il cantautore.

Francesco de Gregori, le passioni comuni con la moglie e la storica esibizione l’uno al fianco dell’altro

Il rapporto con la compagna era davvero speciale. E ripensando alle tappe che hanno toccato come coppia, Francesco de Gregori non cambierebbe nulla. Tra i ricordi più belli c’è senza dubbio quello del matrimonio. “Mi sono sposato perché ero innamorato e poi ero assolutamente convinto che saremmo rimasti insieme”, le sue parole. I due condividevano molti interessi, in primi quello per la musica.

La moglie non a caso partecipò anche ad alcuni live di Francesco, esibendosi assieme al compagno in una indimenticabile Anema e Core, in un concerto omaggio a Pino Daniele. Tanti i complimenti che in quell’occasione Francesco rivolse alla sua amata moglie, esaltando i suoi miglioramenti artistici e le sue doti. “Non lo dico da suo sposo, ma da musicista…”.

