Alessandra Cuevas, è la figlia di Teresa Buonocore, la donna di cui si parlerà alla trasmissione Detectives, uccisa nel 2010 a Napoli per aver denunciato gli abusi sessuali del vicino di casa Enrico Perillo subiti dalla bambina all’età di 8 anni. La ragazza che oggi ha 26 anni è impegnata a sensibilizzare sulla violenza contro le donne e i femminicidi, raccontando l’episodio vissuto in prima persona, quando proprio sua madre fu vittima di una vendetta pianificata dal carcere per punire chi aveva fatto condannare un criminale. Le indagini infatti, stabilirono che gli autori materiali del delitto furono pagati per compiere l’agguato, nonostante l’imputato fosse già detenuto e che proprio per questo poi venne considerato il vero mandante.

Alessandra Cuevas in una intervista rilasciata a FanPage aveva ricordato quel giorno in cui la madre morì dicendo: “Fu tutto surreale, avevo 13 anni, mi era stato detto che mamma aveva avuto un incidente, poi ho scoperto la verità cercando notizie su internet“. La mamma, che era stata testimone chiave nel processo a carico del pedofilo, che aveva violentato anche un’altra bimba nel quartiere, era stata colpita dai proiettili sparati da due motociclisti che la sorpresero all’uscita dal lavoro.

Alessandra Cuevas, figlia di Teresa Buonocore: “Il femminicidio in Italia è un problema culturale”

La figlia di Teresa Buonocore, Alessandra Cuevas ha raccontato molte volte il coraggio della mamma nel denunciare nonostante le minacce già ricevute, una situazione pericolosa che era iniziata quando la ragazzina aveva solo 8 anni. “Giocavo con le figlie di Perillo, andavo a casa loro, poi è successo…” ha detto ricordando il momento degli abusi, che sono continuati fino a quando alcuni assistenti sociali, infornati in forma anonima non l’hanno chiamata per confermare i fatti. “Non ho detto nulla perchè lui mi diceva “se racconti qualcosa a tua madre la ammazzo“.

La madre però testimoniò facendo condannare il pedofilo, che aveva in casa un arsenale di armi ed era protetto dalla malavita, pagando con la morte quel gesto. Oggi, alla luce dell’ondata di femminicidi in aumento in Italia, Alessandra Cuevas ha commentato in una intervista a Repubblica: “La violenza contro le donne è un problema culturale, bisogna insegnare ai ragazzi nelle scuole a saper controllare le proprie emozioni“.