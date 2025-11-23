Alessandra Cuevas si racconta a Verissimo: la dolorosa testimonianza sugli abusi subiti quando aveva appena 8 anni…”.

E’ una storia terribile quella di Alessandra Cuevas; gli abusi subiti a soli 8 anni da parte del padre di due amiche e poi la tragedia che ha colpito la mamma, uccisa brutalmente da due sicari. Due vite spezzate, non solo la donna che ha perso la vita per difendere la propria figlia, ma anche una giovane che nel fiore degli anni si ritrova senza una guida, un faro, dopo aver nascosto quel fardello per anni. Ospite a Verissimo ripercorre quei momenti, quell’incubo che non potrà mai cancellare: “Non capivo che si trattava di abusi, di violenze… Per un periodo ho smesso di andare da quelle amiche, poi sono tornata lì e tutto è durato per altri 2 anni”.

Come può una giovane bambina comprendere quello che stava accadendo; Alessandra Cuevas non aveva giustamente i mezzi per porre fine a quei vili abusi. “Non so se le figlie sapessero o se anche loro fossero vittime di violenze; quello che è certo è che anche loro temevano il papà”. Per diverso tempo ha dovuto far fronte anche alle minacce, ogni volta che pensava di poter raccontare tutto alla madre c’era quel timore che la frenava. “Anche gesti intimidatori, venne bruciata la porta di casa…”, tutto è cambiato grazie ad un’inchiesta che porta alla luce la brutalità di ciò che stava accadendo.

Alessandra Cuevas a Verissimo: “A mia mamma non dissi nulla degli abusi, anche dopo la deposizione…”

“A mia madre non dissi nulla, anche perchè lei non c’era durante la deposizione; però ha saputo, rimase sconvolta…”, prosegue così Alessandra Cuevas ricordando quanto dolore arrecò quella scoperta. Da tempo si era anche allontanata da quell’uomo dopo un litigio con le amiche; purtroppo però non è bastato ad evitare la morte della mamma, assassinata da due sicari: “La sera stessa avevo avuto come un sogno premonitore: pensavo di averla uccisa invece poi arrivò da me dicendomi che andava tutto bene…”.

La storia di Alessandra Cuevas colpisce al cuore, soprattutto guardando gli occhi luccicanti quando sottolinea il punto di riferimento che ha trovato in sua zia, così come nella sorella che ha vissuto di riflesso tutto quel dolore. “Devo dire grazie a loro, mi hanno salvata”.