Alessandra De Angelis “Positiva al Codiv e incinta”/ Ex di Temptation Island nei guai

Alessandra De Angelis “Positiva al Codiv e incinta”. Questa è la rivelazione che ha fatto l’ex di Temptation Island che sui social ha condiviso questa notizia con i fan in preda al panico e in apprensione. A quanto pare la bella Alessandra in questi giorni si è sentita stanca e senza forze ma pensava che tutto fosse legato alla gravidanza ma così non è. Andata in ospedale per il tracciato e controllare lo stato della sua gravidanza, la De Angelis si è sottoposta al tampone e qualche ora dopo ha ricevuto la telefonata che la informava della cattiva novella: “Sono positiva al Covid-19, a 37 settimane mai avrei pensato di trovarmi in questa situazione”. La notizia è già sconvolgente quando arriva così a sorpresa figurarsi poi a pensare quando arriva ad una donna incinta che è pronta per il parto e che ha a casa con sé due bambini piccoli, Beatrice ed Enea.

Alessandra De Angelis “Positiva al Codiv e incinta”

In casa d’Avanzo-De Angelis c’è molta preoccupazione perché la felicità per l’imminente nascita della loro terzogenita è stata frenata dall’esito di un tampone a cui si è sottoposta per un controllo. Al momento sembra che il compagno Emanuele e i suoi figli sono risultati negativi e questo significa che dovranno separarsi per la quarantena. La notizia ha sconvolto tutti tanto che l’ex di Temptation Island alla fine del suo messaggio sui social ha voluto lanciare un messaggio ai suoi followers: “State attenti e pregate per me”. Al momento non sappiamo altro e tutti stanno pregando affinchè arrivi presto un tampone negativo prima del parto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA