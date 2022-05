Alessandra Di Sanzo Tedesco, chi è?/ Nata Alessandro, è stata Mery per sempre…

Chi è Alessandra Sanzo Tedesco

Alessandra Sanzo Tedesco è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Classe 1969, Alessandra è nata a Gattico, in provincia di Novara ed era Alessandro da una famiglia di origine lucana. Poco dopo la sua nascita, la famiglia torna a vivere in Basilicata. Ormai maggiorenne, Alessandra sceglie di trasferirsi a Roma dove lavora come apprendista parrucchiere in via del Corso, e lì viene notata da Marco Risi e Massimo Ferrero. Sostiene così il provino con Marco Risi per la pellicola Mery per sempre (1989), tratto dall’omonimo romanzo di Aurelio Grimaldi.

Ottiene così il ruolo per interpretare Mery, un giovane travestito palermitano dedito alla prostituzione. Un ruolo che le regala grandissima popolarità e che torna ad interpretare nel sequel “Ragazzi fuori”.

Alessandra Sanzo Tedesco dopo il successo di Mery per sempre

Nel 1993, divenuta Alessandra Sanzo Tedesco, viene anche notata dallo stilista Egon von Fürstenberg che la sceglie per farle indossare in passerella un abito da sposa. Con il fuoco dell’arte nel sangue, Alessandra tenta anche l’avventura canora presentando una canzone alla commissione del Festival di Sanremo del 1994, ma non viene ammessa.

La popolarità raggiunta con i suoi lavori le consente di avere un legame diretto con i suoi fan attraverso i social dove pubblica spesso foto e riflessioni. Oggi, nel salotto di Serena Bortone, è pronta a raccontarsi aprendo tutti i cassetti della sua vita privata e professionale.

