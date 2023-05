Alessandra Drusian contro Mazzoli all’Isola: “Ha nominato Fabio per ferire”/ “Per lui gli altri sono nessuno”

Chicas contro Marco Mazzoli all’Isola dei Famosi 2023: le nomination scatenano polemiche

La rivalità tra Chicas e Hombres all’Isola dei Famosi 2023 si fa sempre più forte. Ad accenderla sono soprattutto Marco Mazzoli e Paolo Noise, che hanno chiaramente manifestato il desiderio di eliminare dal gioco prima le donne più forti. Il loro obiettivo è quello di arrivare fino alla fine e vincere questa edizione, e la prima mossa è stata nominare Pamela Camassa.

Una mossa che ha infastidito Helena Prestes, che durante una chiacchierata con le compagne Chicas ha così parlato di Mazzoli: “Ha detto a me che hanno fatto a posta a nominare Pamela mentre tutti nominavano me perché siamo le più forti Chicas, nella loro testa, forti fisicamente, e così indeboliva il gruppo delle Chicas che loro vogliono eliminare prima qua e dopo là… Vogliono fare una scrematura delle Chicas.”

Alessandra Drusian critica Mazzoli: "Ha nominato Fabio per ferire…"

Quello che Helena non riesce però a spiegarsi è la motivazione che ha portato Marco Mazzoli a nominare Fabio Ricci dei Jalisse. Ricordiamo che, alla fine della diretta di lunedì scorso, Marco – nuovo leader della settimana – ha dovuto fare due nomination, una nel gruppo delle Chicas, una negli Hombres. Ha così nominato Pamela e Fabio.

A rispondere al quesito di Helena è stata Alessandra Drusian, moglie di Fabio, con piglio molto critico: “Fabio nominato? È un modo per ferire, per farsi grande, perché lui è lui e gli altri non sono nessuno!” ha dichiarato la cantante, facendo riferimento a Marco Mazzoli. Quest’ultimo, d’altronde, è negli ultimi giorni mira di molte critiche: il suo atteggiamento sta infatti scatenando la reazione di nemici ma anche di (ex?) amici.

