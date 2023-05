Alessandra Drusian, sfuriata e urla contro Helena all’Isola/ “Non ci parliamo più”: cos’è successo

Alessandra Drusian, sfuriata contro Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023: cos’è successo

Se all’Isola dei Famosi 2023 Fabio dei Jalisse continua ad avere dissapori con Marco Mazzoli, sua moglie Alessandra Drusian continua a scontrarsi con Helena Prestes. Stavolta ad accendere lo scontro tra le due ‘Chicas’, che ha portato la cantante ad una drastica decisione, in piena notte è la luce. A raccontare l’accaduto in un confessionale è stata Alessandra: “Ad un certo punto mi accorgo che il fuoco non fumava più, quindi io e Cristina ci siamo dirette verso la parte delle Chicas con la lanterna ovviamente, perché non si vede niente di notte, è tutto buio.”

Proprio la luce della lanterna ha scatenato il malumore della modella brasiliana: “Abbiamo cominciato a cercare di ravvivare questo fuoco, però Helena ha cominciato a dire ‘La luce, la luce!’. Però io dico: la luce ci serve anche per camminare sopra questa sabbia, per non inciampare, lei però ha continuato a dire che la luce le dava fastidio e allora io ho iniziato a urlare, dicendole ‘Basta! Stai zitta, dormi!’. Però ho urlato, sembravo veramente la Callas!”

Alessandra dei Jalisse chiude con Helena Prestes: “Non le parlo più”

Il daytime mostra infatti le urla furiose di Alessandra, in piena notte, contro Helena Prestes; poi in confessionale si giustifica: “Però intanto ho riattivato il fuoco, cosa della quale lei se n’era proprio fregata perché si era messa a dormire.” L’ennesimo scontro con la modella l’ha infine portata ad una decisione: “Io da oggi non le parlo più, mi dispiace, perché lei quando ha bisogno di qualcosa fa la carina, è dolce, invece quando faccio io una cosa che vale poi per tutta la comunità inizi a rompere le scatole, non va bene!”

