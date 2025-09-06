Alessandra e Arianna Mortelliti sono le amate nipoti di Andrea Camilleri: i ricordi più belli del nonno, il curioso aneddoto su quella lunga fila a...

Andrea Camilleri, chi sono e di cosa si occupano le nipoti Alessandra e Arianna

Alessandra e Arianna Mortelliti conservano con cura il ricordo indelebile di nonno Andrea Camilleri. Lo scrittore era molto legato alle due nipoti, che oggi ritengono di aver fatto tesoro di moltissimi dei suoi insegnamenti. Arianna, in una bella intervista rilasciata a Vanity Fair, lo ha descritto come “un’amica saggia, con cui poter parlare di tutto, dalle questioni di lavoro a quelle sentimentali”. Una descrizione che la dice lunga sull’empatia di Andrea Camilleri, sulla sua capacità di ascolto e la voglia di circondarsi e nutrirsi dell’energia dei giovani e delle sue nipoti.

Di loro, sappiamo che Alessandra è un’attrice e regista di quarantaquattro anni; Arianna ne ha trentotto e insegna Scienze alle superiori e scrive anche romanzi. Sulle pagine di Vanity hanno raccontato qualche curioso retroscena legato all’amato nonno, citando alcuni episodi simpatici e commoventi del loro rapporto.

Il curioso aneddoto di Arianna e Alessandra, le nipoti di Andrea Camilleri: “Quella volta a Porto Empedocle…”

“Mi accorsi della sua popolarità quando a Porto Empedocle trovai una lunghissima fila di persone che lo aspettava nel suo ufficio (che in realtà era un bar molto amato dallo scrittore, ndr)”, ricorda ancora con stupore Arianna. Mentre per Alessandra, suo nonno era paragonabile ad un Lenny Kravitz, poiché era davvero circondato da fan e ammiratori delle sue opere. “Mi ha trasmesso la capacità di mettermi nei panni degli altri, anche i cattivi”, sottolinea orgogliosa Arianna.

“Amava i giovani, si è sempre dichiarato una sorta di vampiro che si nutriva della giovinezza. Era anche un grande curioso”, ha dichiarato altrettanto gioiosa Alessandra. Ricordi meravigliosi, che dicono tanto di Andrea Camilleri e del rapporto sincero, schietto e amorevole che aveva con le sue nipoti.