Alessandra e Stella Pende, chi sono l’ex moglie e l’ex compagna di Marco Tardelli/ La vita privata e i figli

Alessandra, ex moglie di Marco Tardelli: la nascita della primogenita Sara

Marco Tardelli ha brillato nel mondo del calcio e reso immortale la sua carriera, legata soprattutto alla maglia della Juventus. L’ex campione, che oggi pomeriggio si racconterà su Rai 1 ai microfoni di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, ha anche avuto però una movimentata vita sentimentale. Da tanti anni fidanzato con Myrta Merlino, prima di innamorarsi della giornalista e conduttrice ha avuto due importanti relazioni, dalle quali sono nati i suoi due figli Sara e Nicola.

La prima donna importante di Marco Tardelli è stata l’ex moglie Alessandra, estranea al mondo dei riflettori e dello spettacolo e della quale, dunque, non sono disponibili sufficienti informazioni. Dal loro matrimonio è nata la primogenita di Tardelli, Sara, di professione giornalista e anche lei appassionata di calcio e, in particolare, di Juventus. Dopo la fine dell’amore con l’ex moglie Marco Tardelli è stato sentimentalmente legato all’ex compagna Stella Pende, reporter e giornalista, dalla quale ha avuto il secondo figlio Nicola che lavora nel mondo della moda.

Stella Pende, ex compagna di Marco Tardelli, è un’affermata giornalista e reporter che ha legato il suo nome soprattutto a Panorama. Dopo gli studi, infatti, ha avviato la su carriera nel mondo dell’informazione come collaboratrice della nota rivista nel 1974, per poi lavorare anche come inviata fino al 2009 e diventarne, inoltre, una delle più celebri firme. La Pende ha poi curato alcune rubriche nelle trasmissioni Rai Mixer e Blitz, per poi diventare autrice e conduttrice del noto programma Confessione reporter su Italia 1.

Una curiosità a lei legata è che fu proprio l’ex compagna di Marco Tardelli a far conoscere il campione e Myrta Merlino. Come da lui raccontato in un’intervista al Corriere della Sera del 2022, l’innamoramento con la giornalista e attuale conduttrice di Pomeriggio 5 “non è successo di colpo: era amica della mia ex compagna Stella Pende e mi piaceva da subito“.











