Alessandra e Valentina Facchinetti/ Figlie di Roby dei Pooh e Mirella Costa: “papà..”

Nonostante l’amore per la musica e le orme di papà da seguire, Alessandra Facchinetti si è allontanata di molto da quel mondo di note e strumenti di cui ha sempre fatto parte Roby Facchinetti. Non che sia estranea a quell’universo, visto che la primogenita dello storico volto dei Pooh è stata anche la prima a cui ha dedicato un album in occasione della sua nascita, scegliendo il suo nome come titolo. I due hanno duettato anche insieme grazie alla canzone Din Din Din, ma dopo alcuni anni Alessandra ha capito quale fosse il suo destino. Appassionata di moda e stile fin da ragazzina, ha confezionato il suo primo abito appena adolescente e poi è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo, diventando una rinomata stilista. “Non c’è inverno che non lo indossi almeno una volta“, dice a Il Corriere della Sera parlando del suo abito preferito, un cappotto Miu Miu che ha ormai 25 anni d’età. Ovviamente disegnato proprio dalla stilista 45enne, che ricorda ogni dettaglio di quella giornata piena di luce ed emozioni. Alle spalle una carriera di tutto rispetto fra Gucci, Miu Miu, Valentino, Tod’s e molti altri ancora, ed una forte impronta che l’ha resa rinomata per il suo stile versatile, quell’eleganza e finezza che infonde nei suoi abiti. “Ho sempre saputo, sin da ragazzina, che nella mia vita dovevo rischiare“, dice ancora nell’intervista parlando della sua mente rivoluzionaria, spesso premonitrice. Come quando ha proposto a Uniqueness e Pinko di puntare tutto sulla vendita online, in un’epoca in cui in Italia nessuno si sognava di usare il web per acquistare abiti e tessuti. “Mio padre ha cercato di insegnarmi la diplomazia“, confessa ancora parlando di Roby, “ma quando l’ho messa in pratica non è che abbia ottenuto questi grandi risultati“. Schietta e sincera, ha anche imparato a sue spese che ogni cosa ha un suo peso.

Alessandra e Valentina Facchinetti: le figlie del leader dei Pooh

Valentina Facchinetti non è un nome sconosciuto per i fan dei Pooh e in particolare del padre Roby Facchinetti. La sua secondogenita, nata dal primo matrimonio con Mirella Costa, ha preso in realtà le dovute distanze dal mondo della musica e dello spettacolo. Esattamente come la madre, ha preferito seguire la sua strada senza troppo clamore. Niente a che fare con la sorella maggiore Alessandra Facchinetti, affermata stilista, ma quindi come mai gli ammiratori di Roby conoscono anche il nome di Valentina? Per due motivi. Da un lato la donna è spuntata fra le pagine di gossip appena due anni fa per via della nascita del suo primo figlio, Andrea Francesco, con cui ha reso nonno il celebre padre per la quinta volta. Dall’altra invece appare come responsabile dell’ufficio stampa di RTL nell’anno 2008. Di lei sappiamo che è nata il 5 febbraio del ’77 e che non transige che le si tocchi qualcuno dei fratelli. Da bravo papà, Roby ha insegnato a tutti i suoi figli ad essere uniti e i suoi rampolli hanno fatto tesoro di questo importante testimone. Gli spettatori ricorderanno Valentina anche per via di quel post al vetriolo che ha scritto su Twitter alcuni anni fa, quando il fratello Francesco Facchinetti si è presentato alla prima puntata di The Voice of Italy 3 senza manager ed ha registrato il 12,7% di share. Roby Facchinetti verrà ricordato da Techetechetè nella puntata dedicata ai Pooh che andrà in onda oggi, giovedì 12 settembre 2019, e ci sarà di sicuro spazio anche per la sua nutrita prole. Intanto Valentina è alle prese con il primo giorno d’asilo del suo bimbo. “Quel pianto disperato e lui che ti si attacca addosso. Quella cosa che ti si spezza il cuore“, scrive parlando del suo piccolo Andrea.

