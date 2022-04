Alessandra Ferri, chi è?/ La ballerina sul palco a 58 anni: “Amo questa fase della mia vita”

Alessandra Ferri: la carriera della ballerina

La ballerina Alessandra Ferri è stata étoile sia al Royal Ballet di Londra sia all’American Ballet Theatre di New York. Nata a Milano nel 1963 – papà ingegnere e mamma casalinga – incomincia a studiare danza al Collegio Bianconi di Monza, poi a Milano alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala: “Anche se i miei non frequentavano i teatri, dissi: voglio andare a scuola di danza. Mi hanno iscritta e per me fu subito chiaro che era la mia vita: non è che mi piaceva il tutù, non era una cosa trallallero trallalà, mi piaceva proprio lo studio, capivo che era la mia chiave per aprire la porta della libertà interiore”, ha raccontato al Corriere della Sera. Nel 1980 entra a far parte del Royal Ballet di Londra e tre anni dopo, a soli 19 anni, viene promossa a prima ballerina: “Al mio esordio come prima ballerina, in Mayerling, ero nervosissima. Ricordo che salii sul palco e sentii in petto come una bolla di sapone che scoppia, una sensazione meravigliosa di connessione col pubblico che non dimenticherò mai, quel sentirsi più grandi del corpo che siamo”. Nel 1985 Mikhail Baryshnikov la porta a New York, come étoile.

Alessandra Ferri: il ritorno sul palco a 50 anni

Nel 2007 Alessandra Ferri ha detto addio al palcoscenico, ma nel 2013 – a 50 anni – è tornata a danzare: “Non è stato un ritorno, per me si è trattato di andare avanti, voltare pagina e continuare a inseguire la mia felicità facendo quello che mi faceva e mi fa sentire viva. Come la donna che sono ora, senza voltare indietro la testa guardando a quello che ero prima”, ha raccontato a Il Giorno. Da quando è tornata a ballare i maggiori coreografi hanno voluto creare da zero ruoli per lei, realizzando un repertorio adatto a una cinquantenne che prima non era mai esistito: “Amo questa parte della mia vita artistica e di donna perché mette l’accento non sulla prestazione, che non può essere più quella dei vent’anni, ma su introspezione e conoscenza di sé. Anche invecchiando, siamo comunque esseri splendenti”, ha spiegato al Corriere della Sera. Tra pochi giorni Alessandra Ferri compirà 59 anni, il 6 maggio, ma finché glielo chiederanno continuerà a danzare.

