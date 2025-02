Nel panorama industriale ed economico italiano la famiglia Ferruzzi è una tra le più importanti, ma di quel gruppo ora resta solo la sua memoria. Alessandra Ferruzzi, figlia di Serafino e cognata di Raul Gardini, quest’ultimo al centro del nuovo programma “Linea di confine” su Rai 2, nei mesi scorsi ne ha parlato in un’intervista al Corriere in cui rivelò di essersi sentita tradita dal cognato, perché cinque anni dopo la morte del padre chiese la cessione di tutte le partecipazioni per un aumento di capitale nella Agricola Finanziaria per fare nuovi investimenti.

Alessandra Ferruzzi avrebbe voluto delle garanzie in cambio del suo via libera, cioè un patto parasociale per la tutela degli azionisti storici eredi del padre, però dopo la firma di tutti i figli, quel patto sarebbe stato stracciato da Raul Gardini, che poi ottenne dai suoi fratelli pieni poteri.

La sua opposizione ai piani del cognato portò a una dolorosa rottura in famiglia e sancì l’inizio della fine, ma l’obiettivo di Alessandra Ferruzzi era solo quello di tutelare il nome del padre e l’impero agroindustriale che aveva costruito. La sua sensazione era che il cognato volesse cancellare il nome Ferruzzi e imporre la sua dinastia estromettendo gli eredi di Serafino.

“IL DELIRIO DI ONNIPOTENZA DI RAUL GARDINI”

Serafino Ferruzzi, che da una fattoria era arrivato a creare un impero mondiale, tanto da essere definito mister Miliardo in America, lasciò un maxi patrimonio che permise a Raul Gardini di avviare la sua scalata con operazioni che, però, per Alessandra Ferruzzi furono discutibili. Al Corriere fece riferimento all’acquisizione di Montedison, un affare “poco ponderato” per l’impegno finanziario che richiedeva.

Ma parlò di un vero e proprio “delirio di onnipotenza” che però a ingenti perdite del gruppo, pesate sulle casse di diverse società del gruppo, oltre che al tentativo di conquistare Enimont, affari che “hanno reso drammaticamente fragile la struttura finanziaria del gruppo“. Per quanto riguarda le tangenti, assicurò di non saperne nulla.

Del resto, Alessandra Ferruzzi era fuori la gestione, così come non diceva nulla a figli e moglie, sua sorella maggiore. “Così non potevano sapere che molte operazioni finanziarie da lui volute avevano indebolito drammaticamente le fondamenta del gruppo e che il debito era andato fuori controllo in modo irrimediabile“.

LE BATTAGLIE GIUDIZIARIE DI ALESSANDRA FERRUZZI

Nei mesi scorsi il marito di Alessandra Ferruzzi, Carlo Sama, in occasione della presentazione a La7 del suo libro “La caduta di un impero“, in cui ha ricostruito la storia della famiglia Ferruzzi, ha ripercorso anche gli otto lunghi anni di battaglie giudiziarie che hanno coinvolto lui e sua moglie.

“Abbiamo avuto 156 capi di imputazione, dal falso in bilancio, alla truffa, alla appropriazione in debita e uno straordinario, da un certo punto di vista, in negativo ovviamente, che è associazione per delingue con finalità finanziaria, che è la ragione per la quale poi il sistema economico finanziario ha avuto mano libera per l’esproprio, perché in realtà noi siamo stati espropriati“, raccontò il genero di Serafino Ferruzzi da Gaia Tortora a Omnibus.