Alessandra, Francesco e gli altri figli Roby Facchinetti/ Grande famiglia allargata

Roby Facchinetti può vantare non solo una carriera di successo grazie alla lunga militanza nei Pooh, ma anche una grande famiglie che gli ha dato non poche soddisfazioni. L’artista, infatti, ha avuto una vita sentimentale piuttosto turbolenta, che lo ha portato ad avere ben cinque figli, nati da tre donne diverse.

Uno di loro, Francesco, è certamente il più popolare tra i suoi eredi, grazie alla sua scelta inizialmente di seguire le sue orme e iniziare così una carriera da cantante (con lo pseudonimo di DJ Francesco). Oggi, invece, lui ha cambiato strada ed è soprattutto un produttore musicale e talent scout, che tiene sotto la sua ala protettiva diversi colleghi (basti fare i nomi, ad esempio, di Giulia De Lellis e Riki).

Alessandra, Roby e gli altri figli di Roby Facchinetti: una grande famiglia allargata

Avere figli nati da madri diverse può non essere così semplice da gestire proprio perchè a soffrire possono essere soprattutto quelli che non hanno la possibilità di vivere con il papà. In casi come questi, inoltre, possono subentrare gelosie difficili da mascherare. Roby Facchinetti, invece, è riuscito a farlo al meglio e molto spesso tutti si ritrovano in armonia.

Dalla sua prima moglie, Mirella Costa, ha avuto due figlie, Alessandra e Valentina. La prima ha raggiunto la popolarità in veste di stilista. Successivamente l’artista si è legato a Rosaria Longoni, l’unica a non essere diventata sua moglie, da cui nel 1980 ha avuto Francesco (anche lui ha seguito il suo esempio e si divide al meglio tra la moglie Wima e la ex Alessia Marcuzzi), Dal 1986 è invece sposato con Giovanna Lorenzi, da cui ha avuto altri due figli, Roberto e Giulia, rispettivamente nel 1987 e nel 1991

