Alessandra Ghisleri/ “L’immigrazione torna a fare paura. Attesi interventi su prezzi e carovita”

Al primo posto tra le preoccupazioni degli italiani c’è fisso il caro prezzi, ma attenzione al dossier immigrazione. Questa l’analisi della sondaggista Alessandra Ghisleri. Intervistata da Libero, la presidente di Euromedia Research ha spiegato che c’è grande attesa nei confronti dell’esecutivo, chiamato a una risposta forte: “Una soluzione che freni l’aumento dei prezzi, giudicati da tutti sconsiderati rispetto alle possibilità di spesa non solo dei meno abbienti ma anche del cittadino medio”.

Soffermandosi sulle recenti decisioni economiche del governo, la Ghisleri ha spiegato: “Sulle risoluzione presentata in materia fiscale la valutazione di massima è positiva, ma gli italiani attendono di vedere i frutti della riforma. Quanto al reddito di cittadinanza, è una misura identitaria dei Cinquestelle, che al 70% degli italiani non è mai piaciuta, il 50% ha sempre voluto abolirlo e un altro 40% ritiene vada comunque modificato. In più, molti sono convinti che sia in competizione con certi lavori, che a causa dell’assegno del reddito ormai nessuno fa più”.

L’analisi di Alessandra Ghisleri

Un’altra partita importante è quella del controllo dell’immigrazione. L’anno scorso il tema non era quasi più avvertito, ha spiegato la Ghisleri, mentre oggi è rimbalzato al secondo, subito dietro le ansie economiche. Il governo ha mantenuto una posizione combattiva e di orgoglio patrio nei confronti della Francia: “Questa rivalità rivendicata, la denuncia della mancata collaborazione di Parigi ha generato del sano revanscismo tra gli italiani, che apprezzano il piglio fermo della Meloni con Macron, un leader con il quale alla premier fa bene rivaleggiare”. Per quanto concerne il controllo dell’immigrazione, la Ghisleri ha rimarcato che la vera partita del consenso si disputa sulla gestione degli immigrati una volta arrivati qui e sulla loro redistribuzione: “Per l’elettore di sinistra il tema è il libero accesso nel Paese e la possibilità di accogliere degnamente tutti, ma a chi vota centrodestra va data assolutamente una risposta perché il tema sbarchi è ineludibile”.

