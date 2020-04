Alessandra Gobbi, moglie Francesco De Gregori/ Una storia d’amore tra vita e palco

Pubblicità

Alessandra Gobbi ha scelto di condividere con il marito Francesco De Gregori non solo la vita privata, ma anche il palco. Anche se tutto è nato un po’ per gioco, Alessandra si è ritrovata presto a impugnare il microfono nei live del cantante per interpretare in duetto il brano Anema e core. “Lei è sempre più brava – e non lo dico da sposo, ma da musicista“, ha detto tempo fa l’artista a La Sicilia, “ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa questa che l’ha divertita ancora di più”. Qualche anno fa, parlando con Vanity Fair, De Gregori ha rivelato di non aver mai pensato che il suo matrimonio con Alessandra potesse durare o terminare. “Non va neppure bene che uno si sposi pensando ‘Che sorpresa se va avanti per tanto’. L’ho fatto perchè ero innamorato”, ha detto, “quindi ero assolutamente convinto che saremmo rimasti insieme. È così strano?”. Nessuna ammiratrice invece che gli abbia fatto perdere la testa, che lo abbia spinto ad uscire dalla strada nuziale. “Mi sa che lei ha un’idea mitologica del cantante circondato da ammiratrici”, ha detto alla giornalista, “Capita se ‘cavalchi’ la situazione. Ma io non sono quel tipo d’uomo. Lo troverei molto prevedibile”.

Alessandra Gobbi, moglie Francesco De Gregori

Alessandra Gobbi, conosciuta anche come Chicca, è l’amore di una vita per Francesco De Gregori. Marito e moglie stanno insieme da molto prima di quel ’78 in cui si sono trovati di fronte all’altare e ancora oggi condividono tutto. O quasi. Il profilo social del cantautore infatti raccoglie solo scatti del suo lavoro e non c’è alcuna traccia di Alessandra. Anche se – va detto – il cantante siciliano non è così attivo sui social, a giudicare dalle poche foto pubblicate dal 2014 a questa parte. Eppure lontano dai riflettori, De Gregori e la Gobbi sono più uniti che mai. “Fin dall’inizio è stato molto importante tenersi compagnia”, ha detto l’artista tempo fa a Vanity Fair, “ho detto ‘Senza mia moglie mi annoio’. Questo lo posso sottoscrivere anche adesso. La noia è una delle cose che mi fa più paura. Un’altra è dover parlare per forza con qualcuno“. Ed è questo il segreto della loro unione, che comprende anche i due figli della coppia, i gemelli Marco e Federico De Gregori. In qualche modo i due rampolli hanno seguito le orme paterne, rimanendo nell’ambiente musicale. Due anni fa infatti hanno aperto un negozio nel centro storico di Roma, il Vinyl Room. “Per ovvi motivi di famiglia abbiamo sempre abitato fra dischi e chitarre fin da bambini“, hanno detto i due durante la presentazione, come riporta l’Ansa, “questo negozio è la conseguenza inevitabile di un amore per la musica che non si è mai interrotto e che vorremmo condividere col pubblico più attento alla qualità del suono e alle proposte di mercato meno scontate”.



