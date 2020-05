Alessandra Martines, Fantaghirò/ “Cyril Decours? È stato un grande amore” (Verissimo)

Pubblicità

Alessandra Martines ospite a “Verissimo – Le Storie“, il programma condotto da Silvia Toffanin e trasmessa sabato 2 maggio 2020 su Canale 5. L’attrice e ballerina italiana ha inviato un videomessaggio alla redazione per raccontare come sta sta vivendo la sua quarantena per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus a Parigi. Un momento difficile che l’attrice sta vivendo con i suoi figli, ma senza il compagno Cyril Decours con cui si è lasciata. Durante l’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In ha rivelato: “in realtà io e Cyril siamo separati da un anno ma non ne avevo mai parlato pubblicamente; sono sempre stata molto riservata sulla mia vita privata”: Una confessione che la Martines ha poi proseguito dalle pagine del settimanale F dove ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a lasciare il compagno più giovane di circa vent’anni. Nonostante la fine della storia con Cyril, l’attrice non nasconde di essere sempre alla ricerca dell’amore: “gli uomini mi piacciono molto. Malgrado le loro debolezze e difetti, continuo ad amarli profondamente… Sono sicura che il grande amore esista e credo anche alla possibilità di trovare una persona con cui fare un cammino molto lungo, anzi mi piacerebbe trovarla”.

Alessandra Martines oggi: “credo molto nella solidarietà femminile”

Alessandra Martines, l’indimenticabile Fantaghirò della serie cult di Canale 5, durante l’intervista non ha nascosto di aver sofferto davvero tanto per la fine della storia d’amore con Cyril Descours: “ho sofferto moltissimo perché è stato un grande amore, altrimenti non avremmo cercato un bambino”. A chi le ha chiesto se la fine della relazione è in qualche modo legata alla differenza d’età, la ballerina ed attrice ha replicato: “onestamente no. Questo è un pregiudizio davvero molto maschilista perché quando stavo con Claude Lelouch che aveva 26 anni più di me nessuno ci faceva notare la differenza d’età. Invece sia nel mio caso che in quello dei Macron, per cui provo grande simpatia, tutti si sono sentiti in dovere di sottolinearla e criticarla, soprattutto le donne, e questo mi fa molto male perché credo molto nella solidarietà femminile”. Nello specifico, la Martines parlando dell’ex compagno Cyril ha sottolineato: “non era certo il tipo che voleva andare in discoteca. Se le cose non hanno funzionato è stato per differenze caratteriali o nel modo di vedere certe cose”. La differenza di età non è mai stata un problema per la Martines che come donna si è sempre sentita libera e indipendente: “in entrambe le relazioni non ho mai avuto problemi. Forse perché mi sento libera di vivere e non farmi influenzare dai pregiudizi ma soprattutto penso perché sono curiosa: ho tanta voglia di far scoprire al mio partner cose che non conosce”.



