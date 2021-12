Alessandra Mastronardi, Carla Fracci nel film tv “Carla”/ “Ross McCall mi ha chiesto di sposarlo, ma…”

Alessandra Mastronardi torna in tv per interpretare Carla Fracci nel film tv “Carla” dedicato alla grandissima ed indimenticabile “ballerina assoluta”. L’attrice napoletana intanto si prepara anche al grande passo: quello del matrimonio con il fidanzato Ross McCall. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Alessandra e l’attore Ross; la coppia vive a Londra e sta seriamente pensando a progetti di vita insieme. Ma come si sono conosciuti? A rivelarlo è stata proprio l’attrice che, dalle pagine di Vanity Fair, ha detto: “io e il mio fidanzato ci siamo praticamente conosciuti su Skype, in videochiamata. È come se ci fossimo prima conosciuti e poi innamorati”. In realtà i due si sono incontrati ad una cena e poi hanno cominciato a sentirsi tramite Skype vista la distanza.

Alessandra Mastronardi: "Al liceo ho manifestato contro la Gelmini"/ "All'epoca..."

Oramai fanno coppia fissa da diversi anni e presto potrebbero anche convolare a nozze. La notizia è diventata virale con migliaia di articoli, ma l’attrice ha fatto una doverosa precisazione: “questa notizia mi ha messo in una condizione scomodissima, coi parenti che pensavano non li avessi invitati. Sono napoletana di origine e da noi non puoi sposarti senza dirlo prima a uno zio di terzo grado”.

ROSS MCCALL, FIDANZATO ALESSANDRA MASTRONARDI/ "Ci siamo conosciuti su Skype"

Alessandra Mastronardi e Ross McCall: matrimonio in arrivo?

Ross McCall e Alessandra Mastronardi potrebbero presto diventare marito e moglie. “È vero che mi ha chiesto di sposarlo, è vero che gli ho detto di sì, ma non so quando, dipende molto dalla situazione Covid e dal lavoro” ha detto la sposa mettendo così a tacere il gossip creatosi intorno alla coppia. Attenzione la proposta c’è stata, ma al momento non è ancora in programma il matrimonio anche se la Mastronardi ha aggiunto: “potrebbe accadere all’improvviso, o fra un anno o due: non ci siamo posti un termine. Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”.

Alessasndra Mastronardi, morta la cugina a 32 anni/ "Vuoto devastante. Ti prometto.."

A chi le ha chiesto se i due stanno pensando anche ad allargare la famiglia con un bebè, l’attrice ha replicato che non fanno progetti, ma se dovesse arrivare sarà ben felice di diventare mamma. Una cosa è certa: l’amore per Ross McCall ha cambiato la sua vita e l’attrice non riesce a stare un solo giorno senza il suo compagno!



© RIPRODUZIONE RISERVATA