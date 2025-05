Nata a Napoli nel 1986, Alessandra Mastronardi è cresciuta a Roma: a 6 anni si è trasferita infatti nella capitale per via del lavoro dei genitori, e ha frequentato prima il liceo classico e dopo ancora la facoltà di Lettere e filosofia a La Sapienza, con indirizzo spettacolo. L’esordio come attrice è arrivato da piccolissima, a soli 12 anni, con la miniserie tv “Amico mio 2”, seguito da altre fiction che le hanno portato un buon successo. Quella che più ha segnato la sua carriera è però senza dubbio “I Cesaroni”, la serie tv nella quale Alessandra ha recitato dal 2006 al 2012 nei panni di Eva Cudicini, molto amato dai telespettatori. Negli stessi anni, Alessandra ha recitato anche in teatro, in diversi spettacoli, prendendo poi parte ad altre serie con ottimi riscontro, come “Romanzo Criminale” e ancora film come “To Rome with love” e “Amici come noi”. Negli ultimi anni, dopo l’addio a “I Cesaroni”, Alessandra Mastronardi si è dedicata a film più impegnati e fiction di un certo livello.

Alessandra Mastronardi ha un nuovo compagno?/ Voci sul ritorno di fiamma con un ex...

È stata scelta, inoltre, come madrina della 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, nel 2019, mentre per il film “L’Allieva” ha vinto, l’anno successivo, il premio Vigliaturo. Nel 2022 è arrivata per Alessandra Mastronardi anche l’importante occasione di recitare in un film statunitense, “Il talento di Mr. C”, partecipando poi l’anno dopo anche ad una serie internazionale, “One Trillion Dollars”, ambientata anche in Italia. Un ulteriore balzo in avanti, dunque, per l’attrice.

Gianpaolo Sannino, ex marito di Alessandra Mastronardi/ "Ci siamo rincorsi per una vita"

Alessandra Mastronardi, la carriera iniziata da ragazzina: fu scoperta al mare

La carriera di Alessandra Mastronardi è cominciata per caso. “I miei genitori lasciavano me e mia sorella in vacanza al mare a Fregene, dove organizzavano giochi e una sfilata per bambini. Mi notò una agente di cinema e mi propose un provino” ha raccontato Alessandra. Da quel momento fu scritturata per il suo primo film e il suo talento non passò inosservato: è stato dunque un crescendo, con ruoli sempre più importanti.

La sua carriera nel mondo del cinema è dunque cominciata quando la Mastronardi era giovanissima e se questo da una parte è stato un bellissimo regalo per la sua vita, visto poi come è proseguita la sua carriera, dall’altra parte ha portato nella sua vita a problemi con i compagni di scuola, soprattutto durante gli anni dell’adolescenza, dunque al liceo: “A scuola mi hanno bullizzata, sono arrivati anche a rubarmi il cellulare” ha spiegato. Solamente grazie alla vicinanza della famiglia è riuscita a superare quei momenti complessi.

C'ERAVAMO TANTO AMATI/ 50 anni fa il canto del cigno della commedia all'italiana