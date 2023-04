Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sposano/ L’aneddoto sul primo incontro

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino, un amore “nato” 17 anni fa

La primavera è per eccellenza la stagione dell’amore; quale se non questo il periodo migliore per consolidare un amore o per annunci a tinte rosee. Avrà forse avuto un pensiero simile Alessandra Mastronardi che, in una recente intervista offerta per la rivista Vanity Fair, ha deciso di rivelare l’imminenza del suo matrimonio con Gianpaolo Sannino. La liaison tra l’attrice e il dentista sarà suggellata dal sacro vincolo nuziale per l’estate di quest’anno, è prevedibile dunque che nelle prossime settimane possano arrivare ulteriori aggiornamenti social.

Alessandra Mastronardi è dunque nel pieno di un momento magico; il grande passo è per molti uno dei traguardi più ambiti di un percorso di vita, soprattutto quando il recente passato è condizionato da episodi non proprio felici. L’attrice ad esempio è reduce dal matrimonio annullato con Ross McCall, relazione che per l’appunto non ha avuto un lieto fine. Con Gianpaolo Sannino le cose sembrano andare invece in maniera ben diversa; dopo solo due anni di relazione il sogno nuziale sembra essere realtà e l’appuntamento sarebbe fissato per il prossimo mese di luglio.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino, dal primo incontro alla romantica proposta di matrimonio a Positano

“Ci sposiamo a luglio”, ha annunciato Alessandra Mastronardi nell’intervista per Vanity Fair, confermando dunque la forza dell’amore che la lega a Gianpaolo Sannino. Tra l’altro, l’attrice ha rinnovato un aneddoto che li riguarda già accennato in passato e che quasi lascia incredibili. A dispetto delle relazioni avute nel corso del tempo, l’attrice e il dentista pare che si rincorrono da ben 17 anni. A confermarlo è stata proprio Alessandra Mastronardi che ha definito il loro amore: “Una storia molto particolare”.

“C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso“. Questo l’aneddoto svelato da Alessandra Mastronardi rispetto alla genesi del suo rapporto con il suo futuro marito Gianpaolo Sannino. Non è mancato poi un accenno alla fatidica proposta, avvenuta dopo una cena a Positano: “Ci siamo messi a piangere entrambi, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando… Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo visto dopo più di un’ora”.











