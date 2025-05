Alessandra Mastronardi nel 2023 è convolata a nozze con Gianpaolo Sannino, dentista e suo fidanzato da due anni ma nella sua vita da tanto tempo prima. Come raccontò all’epoca l’attrice, lei e Sannino, originario della Campania come lei, si erano rincorsi a lungo prima di trovarsi e sposarsi. Un grande amore il loro, che ha portato appunto al matrimonio e poi ad una separazione lampo, qualche mese dopo il “sì”. I motivi non sono chiari ma appare ormai certa la rottura. Ma oggi Alessandra Mastronardi ha un nuovo compagno? A quanto pare, potrebbe esserci già un altro uomo nella vita dell’attrice originaria di Napoli ma cresciuta a Roma. E non si tratta di un nome nuovo ma bensì di un personaggio già conosciuto, considerando che è un suo ex, l’attore Ross McCall.

A Dipiù, una fonte vicinissima all’attrice, ha raccontato: “Alessandra e Ross erano nei giorni scorsi a Londra, a Notting Hill, lo stesso quartiere dove convivevano da fidanzati…”. I due sono stati infatti insieme per diversi anni e hanno vissuto a Londra: si erano conosciuti nel 2018 sul set del film “About us” e da quel momento era scoppiato l’amore. Nel 2021 la proposta di matrimonio, accettata, in seguito alla quale però i due si erano lasciati. E nella vita dell’attrice era tornato Gianpaolo. A quanto pare, però, Ross McCall potrebbe essere tornato nella vita di Alessandra, che non ha rotto in maniera brusca con lui. La loro storia è finita infatti nel rispetto reciproco.

Alessandra Mastronardi ha un nuovo compagno? Quella foto a Londra…

Al di là delle indiscrezioni, qualche settimana fa Alessandra Mastronardi ha postato una foto a Londra, nella quale si vede lei riflessa nella vetrina di una pasticceria. E dietro, alle sue spalle, un uomo, forse proprio Ross McCall. Le indiscrezioni sarebbero dunque fondate e tra loro due potrebbe essere scoppiato nuovamente l’amore. A chi si chiede dunque “Alessandra Mastronardi ha un nuovo compagno?“, rispondiamo che forse è così.