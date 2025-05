Alessandra Mastronardi torna su Canale5 con una nuova fiction dal titolo Doppio Gioco dove ha ritrovato un collega dei tempi dei Cesaroni ovvero Max Tortora e per l’occasione ha rilasciato diverse interviste anche a Verissimo da Silvia Toffanin. In quella del Corriere.it ha parlato della sua carriera da attrice e della natura del successo che ha raccolto da giovanissima interpretando Eva nella fiction con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci.

“Il successo può essere un’arma a doppio taglio perché a volte colpisce la tua libertà personale” ha raccontato l’attrice, che spesso si sente offesa e colpita nel profondo da commenti troppo personali. Gli haters sono l’arma più dolorosa: si può non piacere a tutti, è naturale, ma nell’esprimere una critica non bisognerebbe mai arrivare a essere maleducati e rudi.

Alessandra Mastronardi: “C’è chi ha fatto il doppio gioco con me”

“C’è chi ha fatto il doppio gioco con me, sia nel privato sia sul lavoro” ha raccontato Alessandra Mastronardi a Corriere.it, e ha aggiunto che tende a ricordarsi di tutti i totali che le hanno fatto, ma che non ha intenzione di fare alcun nome. Per quanto riguarda I Cesaroni 7, che le ha dato un enorme successo, ha detto che è una porta chiusa, anche perché Eva era uscita già nella quarta stagione.

E in Doppio Gioco, nuova fiction di Canale5, ha avuto il piacere di ritrovare Max Tortora questa volta in un ruolo del tutto diverso: “Si è riaccesa subito la sintonia” dopo anni che non si vedevano, e facendo una parte decisamente meno morbida del personaggio dei Cesaroni era solito chiederle se non fosse troppo duro. Uno dei suoi sogni nel cassetto, comunque, resta quello di recitare in un film di Giuseppe Tornatore.

