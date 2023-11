Alessandra Mastronardi, piovono critiche dopo il no al ritorno ne I Cesaroni/ Lei: “Parole interpretate male”

Alessandra Mastronardi sommersa dalle critiche per il no a I Cesaroni: “Interpretata male”

Alessandra Mastronardi nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha ammesso che non prenderebbe parte ad un eventuale nuova stagione de I Cesaroni. Fiction di Canale5 in onda dal 2006 in cui impersonava l’adolescente Eva Cudicini è che all’epoca fece il record di ascolti. Per tale frase, però, Alessandra Mastronardi è stata sommersa dalle critiche e dagli attacchi sui social e per questo è stata costretta a chiarire meglio il suo pensiero.

Alessandra Mastronardi ha dichiarato che non ritornerebbe ne I Cesaroni in un’eventuale nuova stagione e tanto è bastato per farla finire al centro di pesanti critiche. Per questo nelle scorse ore, come riporta Fanpage, ha postato una serie di storie su Instagram in cui ha chiarito le sue intenzioni: “Mi dispiace molto vedere interpretate delle parole che non sono state dette in questo modo. Alla domanda se sarei stata presente alla reunion possibile della serie ho risposto di no. Sono e sarà sempre grata e fiera di aver fatto una serie così importante come i Cesaroni.”

Alessandra Mastronardi posta gli insulti ricevuti sul web: “Le parole hanno un peso”

Alessandra Mastronardi, rispondendo a domanda diretta, ha ammesso che non farebbe una reunion de I Cesaroni, anche se quasi sicuramente andrebbe invece a cena con il cast. Per l’attrice 37enne ogni cosa ha un ciclo ed il ciclo della serie di successo per lei è chiuso. Tali semplici dichiarazioni, però, l’hanno fatta finire nel mirino del web. L’attrice ha infatti postato molti insulti che ha ricevuto in questi giorni e poi ha fatto una riflessione: “Le parole hanno un peso. Le parole manipolate diventano armi in mano a persone che sanno riconoscere dove finisce la loro libertà di espressione e dove inizia quella dell’altro.”

Alessandra Mastronardi ha poi concluso la sua riflessione chiedendosi: “Come si può cambiare una società quando la violenza verbale è accettata da tutti? Quando ci si scaglia contro un altro essere umano senza chiedersi che tipo di reazione possa suscitare una reazione del genere? Con quale coraggio ci si eleva giudici della vita degli altri? La nostra società ha ancora così tanto da imparare…se solo ci si amasse un po’ di più.” Infine, l’attrice ha pubblicato alcuni degli insulti ricevuti in questi giorni. Alcuni l’hanno insultata mentre in molti l’hanno definita ingrata per non voler partecipare, eventualmente, in una serie che l’ha resa nota e famosa.











