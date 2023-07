Alessandra Mastronardi si è sposata/ Chi è il marito Gianpaolo Sannino e le foto del matrimonio a Capri

Alessandra Mastronardi e Gianpalo Sannino si sono sposati: i dettagli del matrimonio

L’attrice Alessandra Mastronardi si è sposata con Gianpalo Sannino nelle scorse ore. L’uomo è un noto dentista della Capitale, città in cui vive e lavora presso lo studio Alma Medica. Si è laureato in odontoiatria all’Università di Roma Tor Vergata, dove ha anche vinto una borsa di studio come Miglior Laureato 2006.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino si sposano/ L'aneddoto sul primo incontro

Il matrimonio tra la 37enne e il compagno era stato annunciato già qualche tempo senza però che venisse indicata una data ufficiale. Attraverso i social sono però arrivate le prime foto delle nozze con la Mastronardi vestita con un bellissimo abito da sposa bianco. L’attrice appare entusiasta e felice del lieto evento.

Ogni maledetto Natale/ Video streaming Rai 3: dove trovare la diretta online

Alessandra Mastronardi e Gianpalo Sannino, nozze da sogno a Capri

Nei giorni scorsi, attraverso il profilo Instagram di Alessandra Mastronardi, era apparso un video con una didascalia che anticipava il matrimonio: “Per me è sempre stato sì”. La cerimonia si è svolta sull’isola Capri, al ristorante Villa Eva. In passato Alessandra Mastronardi aveva raccontato la curiosa storia tra lei e l’attuale marito che ha rivisto dopo tantissimi anni: “È una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede. Ci siamo conosciuti diciassette anni fa, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per 15 anni: oggi, alla fine, sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata. L’ho capito la prima sera che abbiamo passato insieme, quando ci siamo conosciuti. Glielo dissi: ‘Ho visto noi tra 20 anni’. È qualcosa che non so spiegare, con lui sono sempre me stessa, senza maschere”.

Alessandra Mastronardi: "Vittima di bullismo"/ "Io e Ross McCall ci siamo lasciati"

Alessandra Mastronardi mia infanzia,mio tutto che si è sposata,mi sento instabile.❤️‍🩹 pic.twitter.com/Pi5nplbVOL — 🪁feds ★ x esaurimento (@soansiosaa) July 8, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA