Alessandra Mastronardi/ “Sposarmi anche nella vita reale? Spero presto” (L’Allieva 3)

Questa sera torna su Rai 1 l’appuntamento con “L’Allieva”, la terza stagione della fiction che vede protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi e l’attesa di tutti gli aficionados della serie televisiva poliziesca dai toni a volte gialli e soprattutto… rosa è sulle tanto sospirate nozze che dovrebbero unire finalmente il dottor Claudio Conforti e l’oramai ex studentessa di Medicina Legale Alice Allevi, diventata una donna indipendente e pronta chissà al grande passo con l’uomo della sua vita. Ma a mettere i bastoni tra le ruote alla coppia è la new entry di questo nuovo ciclo di puntate che debutta stasera sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, ovvero la professoressa Andrea Manes, nuova “Suprema” dell’Istituto (interpretata da Antonia Liskova): come la prenderà Alice questa nuova presenza femminile, che incrinerà il suo rapporto con Claudio? E le foto del backstage che li ritraevano in versione nuziale sono uno spoiler della conclusione della stagione o una finta pista basata magari sulle fantasie e l’animo visionario del personaggio interpretato dalla Mastronardi?

ALESSANDRA MASTRONARDI TORNA CON ‘L’ALLIEVA 3’: “LE NOZZE? SONO NEI PIANI E SPERO CHE…”

A provare a rispondere a queste domande ci ha pensato proprio la 34enne attrice campana: in una intervista doppia sull’ultimo numero di “Tv Sorrisi e Canzoni”, Alessandra Mastronardi ha fornito alcune anticipazioni, divertendosi però a seminare indizi e a mescolare la realtà finzionale del set con la vita reale, dal momento che col collega Lino Guanciale (sposatosi proprio con la sua compagna durante le riprese de “L’allieva 3”) è nato un vero rapporto di amicizia. “Alla fine della scorsa serie avevamo lasciato Claudio e Alice con una specie di promessa di matrimonio che si concretizzerà nella prima puntata della nuova stagione” ha detto la Mastronardi, precisando che il pubblico non dovrà aspettarsi i violini… E alla domanda se, a furia di sposarsi per finta sul set, abbia voglia di farlo anche nella vita reale l’attrice ha replicato: “Sicuramente è nei piani e spero accada presto: non so se mi riuscirà il colpaccio di farlo in modo così discreto come ha fatto Lino…” ha scherzato, passando poi ad illustrare l’evoluzione del suo personaggio. “Alice è cresciuta, ma ha una grande ammirazione per la nuova ‘Suprema’” ha raccontato la diretta interessata, non sbilanciandosi sulla possibilità che la terza stagione sarà quella conclusiva o meno.



