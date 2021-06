Alessandra Mastronardi “Sposo Ross McCall ma non subito”/ “I mie parenti pensavano..”

Alesssandra Mastronardi conferma il matrimonio con il fidanzato Ross McCall. Dopo settimane di rumors, l’attrice, in un’intervista rilasciata al settimanale F, ha spiegato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato lo scorso 18 febbraio, giorno del suo compleanno. Nelle ultime settimane si erano diffusi rumors secondo i quali il matrimonio si sarebbe celebrato ad agosto, ma l’attrice smentisce facendo sapere di non avere ancora una data. “Questa notizia mi ha messo in una condizione scomodissima, coi parenti che pensavano non li avessi invitati. Sono napoletana di origine e da noi non puoi sposarti senza dirlo prima a uno zio di terzo grado. È vero che mi ha chiesto di sposarlo, è vero che gli ho detto di sì, ma non so quando, dipende molto dalla situazione Covid e dal lavoro”, ha fatto sapere l’attrice.

Alessandra Mastronardi: “Ecco come vorrei il matrimonio”

Alessandra Mastronardi e Ross McCall sono sempre più innamorati e felici e per il matrimonio sognano una cerimonia romantica, intima e con parenti e amici. “Potrebbe accadere all’improvviso, o fra un anno o due: non ci siamo posti un termine. Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici”, dice ancora l’attrice. La Mastronardi, inoltre, non fa progetti a lungo termine. Per quanto riguarda un figlio, infatti, non immagina nulla. Quando arriverà ne sarà felice. L’amore con Ross McCall è sempre più grande e riempie le giornate dell’attrice che è sempre più legata al fidanzato con cui trascorre tutto il suo tempo libero.

