Alessandra Matteuzzi/ Cugina Sonia Bartolini: “Rapporto con Padovani malato”

Nel corso della prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha ampiamente trattato il caso di Alessandra Matteuzzi, la donna uccisa da Giovanni Padovani alla fine del mese scorso. Il talk show di Canale 5 ha avuto in collegamento la sorella di Alessandra Matteuzzi nonché il nipote, ed inoltre, ha registrato un’intervista con la cugina e avvocato della vittima. “Mia zia era una persona che non si meritava nulla di tutto questo – ha spiegato il nipote – era fantastica, non ci sentiamo di dire altro, scusaci”.

Visibilmente emozionata anche la sorella di Alessandra Matteuzzi, che con la voce tremante ha spiegato: “Era troppo affezionata alla famiglia, troppo generosa, a volte la sgridavo perchè lei si preoccupava per tutti, era tantissimo di cuore, scusa sono emozionata. Tanti l’hanno conosciuta…”. Così invece la cugina della vittima: “La voglio ricordare come una donna molto bella fisicamente, per la sua generosità, altruismo, un carattere molto forte contrariamente a quello che era diventato il suo carattere nell’ultimo anno dopo la frequentazione di Padovani”.

ALESSANDRA MATTEUZZI, LA CUGINA: “ERA TERRORIZZATA DA PADOVANI”

E ancora: “Di questo rapporto ci siamo scambiati qualche videochiamata, lui era tranquillo ma aveva due occhi impenetrabili. Sui social aveva le caratteristiche di un narciso. Alessandra capiva sicuramente che era un rapporto malato ma nello stesso tempo era plagiata da quest’uomo e quando ti trovi in queste condizioni tipiche di tutte le violenze maschile, apri gli occhi molto tard”.

“Il fatto – ha proseguito – che lei abbia deciso di fare la querela il 29 di luglio, significa che evidentemente era terrorizzata, aveva davvero paura per arrivare così tardi a dire io prendo questa decisione”. In chiusura anche le parole a Pomeriggio Cinque dell’avvocato di Alessandra Matteuzzi, che ha spiegato: “Sui social si è detto e scritto di tutto, una serie di sciocchezze, Alessandra era una persona molto seria”.

