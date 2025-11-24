Omicidio di Alessandra Matteuzzi: la Cassazione ha pubblicato le motivazioni del rigetto del ricorso dei legali di Padovani

Sono state pubblicate in queste ore le motivazioni con la Corte di Cassazione ha rigettato – già lo scorso 17 settembre – il ricorso presentato dai difensori di Giovanni Padovani al termine del processo d’Appello a suo carico per l’omicidio dell’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi: un caso che aveva fatto ampiamente discutere di sé soprattutto per la brutale violenza con cui la donna era stata uccisa; ma che – per certi versi fortunatamente – si è concluso con una piena giustizia per i familiari di Alessandra Matteuzzi.

Partendo proprio dall’omicidio, è utile ricordare brevemente che Alessandra Matteuzzi – all’epoca dei fatti 56enne – aveva da poco interrotto la relazione con il 28enne Giovanni Padovani: proprio quest’ultimo, il 23 agosto del 2022 l’aveva raggiunta sotto alla sua abitazione a Bologna, aggredendola prima con una serie di calci e pugni, poi con un martello e, infine, con una panchina di ferro che aveva prelevato dal cortile dell’abitazione, uccidendola sul colpo.

Fin da subito, durante il processo per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi, i legali di Padovani avevano provato a percorrere la strada dell’infermità mentale, sostenuta anche dalla deposizione di alcune perizie effettuate in cercare e dai consulenti della difesa: una strada che, tuttavia, non aveva convinto pienamente i giudici che in primo e in secondo grado avevano condannato l’uomo all’ergastolo, contestando – oltre ovviamente al femminicidio – anche le aggravanti dello stalking, della premeditazione e dei futili motivi.

Il caso, dunque, era giunto sui banchi della Cassazione con i legali di Padovani che si erano appellati proprio a quelle perizie, sostenendo che non fossero state debitamente considerate durante il processo per la morte di Alessandra Matteuzzi; oltre a contestare l’assenza – almeno, a loro avviso – di prove concrete per riconoscere l’aggravante della premeditazione: l’obbiettivo era, naturalmente, quello di ottenere uno sconto di pena; ma i giudici – appunto, lo scorso 17 settembre – avevano dato rigettato il ricorso e confermato l’ergastolo.

Nelle motivazioni pubblicate oggi, si legge che secondo i giudici supremi al fine dell’imputabilità di Padovani per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi non occorre – ai sensi dell’articolo 90 del Codice civile – dare rilievo ad alcun tipo di “anomalia caratteriale, alterazione, disarmonia (..), stati emotivi o passionali” che non siano stati rilevati in un “più ampio (..) quadro di infermità”; mentre sul tema della premeditazione, i giudici hanno ritenuto debitamente approfondito in Appello l’esistenza di un “proposito omicida” radicato e persistente nella psiche di Padovani.