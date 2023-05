ALESSANDRA MELE, QUEEN OF KINGS, NORVEGIA/ Eurovision, Maionchi: “Sembra il fratello di Thor”

Alessandra Mele, esponente della Norvegia ma di origine italiana, è la ventesima artista ad esibirsi in questa finale dell’Eurovision Song Contest 2023. La cantante è vestita in stile Game of Thrones sul palco di Liverpool accompagnata da quattro ballerine nella sua ‘Queen of Kings’. Nata nel 2002 a Pietra Ligure in provincia di Savona si è fatta notare al grande pubblico nel 2022, prendendo parte alla versione norvegese di The Voice.

“Lei è fortissima sembra il fratello di Thor” è il commento scherzoso di Mara Maionchi dopo l’esibizione dell’artista norvegese, che lascia poi spazio alla Germania con ” Blood & Glitter”. Il web italiano elogia l’esibizione dell’artista norvegese: “Io direi Norvegia 🇸🇯 mia preferita di quest’anno, sarà un po’ cliché da canzone nordeuropea ma molto ben fatta ed è anche metà italiana”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alessandra Mele, italiana “norvegese” che può vincere l’Eurovision 2023

Luci dei riflettori puntate su Alessandra Mele, la giovane cantante di vent’anni che ha incantato sul palco di Eurovision 2023. Nel corso della prima semifinale, svoltasi sul palco della Liverpool Arena, la brillante artista ha lasciato il segno. Il suo brano Queen of Kings è già diventato una hit anche in Italia ottenendo riscontri totali e soprattutto raggiungendo milioni di ascolti sulle principali piattaforme di streaming musicali.

Per molti Alessandra Mele si farà strada in futuro, ma il presente è già da stropicciarsi gli occhi. La cantante, che arriva dalla provincia di Savona, è in gara per la Norvegia, dato che vive all’estero assieme ai parenti della mamma. Il successo planetario ottenuto col suo pezzo l’ha spinta ad ideare e produrre anche una versione per il mercato italiano. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sul conto della cantante, riepilogando le informazioni reperibili in rete.

Alessandra Mele, chi è la cantante che ha incantato sul palco di Eurovision 2023

Come dicevamo Alessandra Watle Mele è italiana. E’ nata a Pietra Ligure il 5 settembre, da padre italiano di Albenga e madre norvegese. Alessandra è cresciuta a Cisano sul Neva, dove ha completato gli studi per poi trasferirsi in Norvegia. Lo scorso anno ha preso parte a The Voice Norvegia e ha cominciato nel contempo a frequentare il Lillehammer Institute of Music Production.

Pochi mesi fa è stata confermata tra i concorrenti del Melodi Grand Prix, festival utilizzato per selezionare il rappresentante norvegese all’Eurovision 2023. Quindi la presentazione del suo inedito Queen of Kings durante la prima semifinale, che ha superato con grande brillantezza e grinta, arrivando appunto alla finale e alla possibilità di indossare i panni di rappresentante norvegese all’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool.

