Alessandra Mion, moglie Ernst Knam e figli/ “Siamo usciti più forti dopo il lockdonw”

Alessandra Mion e Ernst Knam: il primo incontro

Alessandra Mion è la moglie di Ernst Knam, giudice di Bake Off Italia e pasticcere. Dal loro amore sono nati quattro splendidi figli: Claudius, Carlos, Anna e Giorgio. Un grande amore quello nato tra i due che si sono incontrati grazie al lavoro. A rivelarlo è stata proprio la compagna di vita durante una intervista doppia rilasciata a elle.com: “era il 2009, lavoravo per la casa editrice Skirà ed ero totalmente estranea al mondo del food, non conoscevo lui e nemmeno il suo negozio. Ci siamo incontrati a una cena, organizzata dalla mia migliore amica convinta che fosse l’uomo della mia vita – non so proprio perché, se non per il fatto che amo la creatività e i dolci…”. Parlando poi della fama del marito, tra i pasticceri più amati in Italia e nel mondo, la donna ha detto: “gli invidio enso la genialità – non dico nemmeno il talento o il palato, sarebbe scontato. E la dinamicità: sembra non si stanchi mai, è un circuito continuo…io non ho quella energia!”.

L’incontro ha cambiato la vita di entrambi non solo dal punto di vista emotivo, visto che hanno costruito una bellissima famiglia, ma anche lavorativo. La Mion, infatti, senza girarci intorno ha rivelato: “da quanto stiamo insieme siamo diventati più creativi. Sono diventata creativa a modo mio. Non sono veloce e non ho la stessa quantità di idee che ha lui, ma ne produco anch’io. Ernst è un vulcano, in continua eruzione – il mio contributo è dare a questo flusso travolgente una direzione”.

Alessandra Mion e Ernst Knam: “La nostra avventura raccontata in un libro”

Anche Ernst Knam, giudice di Bake Off Italia 2022, non nasconde che l’incontro e il matrimonio con la moglie Alessandra Mion l’ha reso più creativo. “Da quando stiamo insieme nascono cose diverse. Ho una creatività più ragionata: io butto fuori a raffica, lei mi riprende e incanala, mi “inquadra”. Le ho anche dedicato la torta Alessandra: una crostata di pasta frolla con dentro crema pasticciera e crema alle mandorle e, all’interno, l’amarena. La rispecchia in pieno: devi rompere la crosta dura per lasciarti avvolgere dalla dolcezza ma ecco che ti sorprende con un guizzo acido” – ha detto il pastry chef che parlando proprio della coppia ha rivelato: “nel primo lockdown tante coppie si sono mandate bellamente a quel Paese. Noi invece ne siamo usciti più forti: siamo abituati a vivere 24 ore su 24 insieme”.

La donna non nasconde però che il marito ha un grande difetto: “essere positivi va bene, ma lui esagera. A volte è così al di sopra della realtà da sembrare leggero, superficiale; è così fiducioso delle situazioni, delle persone da rasentare l’ingenuità. Non mi sento pessimista, semmai realista: esamino i fatti, cerco di prevedere la soluzione nel caso qualcosa andasse male. Preferisco pensarci prima che dopo”.











