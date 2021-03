Alessandra, moglie Gaetano Curreri/ “Quel figlio mai arrivato…”

Gaetano Curreri è sicuramente un volto noto della musica italiana ma non tutti conoscono Alessandra, la sua “misteriosa” moglie che spesso appare con lui sui social o agli eventi ma di cui sappiamo davvero molto poco. Il leader degli Stadio ha da sempre lavorato molto sodo e non ha mai avuto tempo e spazio per lasciarsi andare a scandali e gossip come accade a molti suoi colleghi e questo lo rende ancora più un gioiello raro nel panorama della musica e dello spettacolo. Quello che sappiamo di lui e che è sposato dagli anni ’80 con Alessandra, una donna che è sempre rimasta lontana dal mondo dello spettacolo, e che i due non hanno mai avuto figli nonostante il fatto che lui abbia scritto la canzone “Un giorno mi dirai” e in molti pensavano fosse dedicata proprio ad un figlio in arrivo.

Gaetano Curreri e la moglie Alessandra mai genitori

In realtà questo rimane il suo più grande cruccio visto che, come ha raccontato spesso, lui e la moglie Alessandra non hanno mai avuto figli ma non sono riusciti nemmeno ad adottarlo. Gaetano Curreri ha ca confessato di averlo voluto, in passato, ma che anche quando la coppia ha preparato tutto per l’adozione, alla fine è stato un problema burocratico a tenerli lontani dal loro sogno. Forse per loro non era destino? Alla fine Gaetano Curreri ha deciso di riversare il suo amore sui suoi amati nipoti e lo stesso ha fatto la moglie Alessandra che, nonostante le tensioni che può creare una cosa del genere, è rimasta sempre accanto al marito.



