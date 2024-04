Alessandra Moretti, chi è la moglie di Maurizio Battista/ Dalla malattia alla morte del fratello Simone

Chi è Alessandra Moretti, attrice e moglie di Maurizio Battista

Alessandra Moretti, attrice e moglie di Maurizio Battista, è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, martedì 20 aprile 2024. Bellissima e talentuosa, Alessandra è nata nel 1987 e ha sempre avuto una grande passione per la recitazione lavorando in tale settore sin da giovanissima. Grazie all’amore per la recitazione che l’ha poi portata a lavorare in uno spettacolo teatrale ha conosciuto Maurizio Battista con cui è nato l’amore coronato dalla nascita della loro bambina, la piccola Anna che ha reso Alessandra mamma per la prima volta e Maurizio papà per la terza volta. Un amore, quello tra Alessandra Moretti e Maurizio Battista che ha dovuto affrontare e superare anche momenti difficili come quando la Moretti è stata colpita da un’embolia polmonare in seguito ad una trombosi venosa.

“Sono viva per miracolo“, ha poi raccontato Alessandra sui social condividendo la foto della cartella clinica. “Ecco in questi casi non capisco se si è più sfortunati o fortunati, nel senso: chi stabilisce il confine tra le due cose?! Io sono pervasa da un’altalena di pensieri ed emozioni passando dal ‘menomale che sono corsa a farmi controllare altrimenti sarei morta!’ al ‘ma come c… è possibile che proprio a me? Non bevo, non faccio stravizi, eppure’… Ho capito, però, che non serve chiedersi, torturarsi… Quando qualcosa accade bisogna già pensare al dopo, al come affrontarlo”, ha poi aggiunto.

Alessandra Moretti e il ricordo del fratello Simone

Nella vita di Alessandra Moretti c‘è anche un altro, grandissimo dolore legato alla morte dell’amatissimo fratello Simone. A raccontarlo è stata lei stessa condividendo una foto del suo matrimonio con Maurizio Battista in cui è insieme al suo testimone di nozze, il nipote Diego, figlio del fratello Simone. Una scelta non casuale quella fatta da Alessandra che, su Instagram, si è raccontata senza filtri. “Ero molto indecisa nella scelta dei miei testimoni di nozze. Se fosse stato vivo mio fratello Simone, on avrei avuto alcuna esitazione, sarebbe stato lui senza alcuna ombra di dubbio. Avevo deciso di chiederlo all’altro mio fratello, Danilo, ma poi ho pensato a quanto si sarebbe sentito solo perché lui e Simone (portandosi solo 2 anni di differenza)erano come gemelli”, ha scritto sui social Alessandra.

Da qui la scelta di chiedere al nipote Diego di farle da testimone per poter avere accanto un pezzo del fratello Simone a cui era profondamente legata.













