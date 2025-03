Maurizio Battista, la malattia della moglie Alessandra Moretti: “Sono tante le cose che vorrei dire…”

Moglie del comico Maurizio Battista e madre di sua figlia, Alessandra Moretti ha vissuto un 2024 molto difficile a causa della sua malattia. All’epoca aveva cercato la vicinanza dei fan, condividendo sui social la sua cartella clinica e tutti gli step nell’affrontare la difficile diagnosi. Cos’è successo? La showgirl aveva esordito senza troppi giri di parole, dicendo di aver avuto un’embolia polmonare per colpa di una trombosi venosa. Tutto ciò l’ha portata a dover fare i conti con la vita e soprattutto con i social. Ecco cos’aveva scritto ai suoi fan.

“Sono tante le cose che vorrei dire, ma da due giorni soffoco nel pianto.“, diceva, “Siamo nell’era social, dove regna la ostentazione della perfezione, della performance a tutti i costi“. La malattia le ha fatto imparare a non aver vergogna di essere e di mostrarsi fragile e si è mossa per affrontare nel migliore dei modi la malattia che l’ha colpita all’improvviso. Non si era di certo risparmiata in quei momenti, condividendo il suo dolore con i fan, anche le domande esistenziali più strane che pervadono la persona in quei momenti: “…ho capito però che non serve chiedersi, torturarsi…quando qualcosa accade bisogna già pensare al dopo, al come affrontarlo“.

Classe 1987, Alessandra Moretti è la dolce metà di Maurizio Battista da ormai diversi anni. Si sono conosciuti nel 2013, ma nel 2016 è arrivata la loro gioia più grande: la figlia Anna che ha riempito i loro cuori e la loro vita. I due hanno affrontato poi una lunga crisi che ha previsto l’affidamento della bambina che passava un po’ di tempo con mamma e un po’ con papà. Poi il colpo di scena, nel 2023, al Circo Massimo, Maurizio Battista si è inginocchiato di fronte a lei e le ha fatto la proposta di matrimonio di fronte a 8mila persone.

