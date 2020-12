Alessandra Moretti, compagna Maurizio Battista/ “La differenza d’età c’è, ma…”

Alessandra Moretti è la compagna di Maurizio Battista, il comico e cabarettista romano. Un amore importante quello che lega la giovane attrice al volto noto del piccolo schermo che si sono conosciuti in teatro dove si sono ritrovati a lavorare ad uno stesso spettacolo. La Moretti, infatti, è un’attrice che in passato ha partecipato al film “Universitari – Molto più che amici” di Federico Moccia e alla serie tv “Provaci ancora Prof”. L’incontro tra i due è stato il là alla loro conoscenza che è proseguita nonostante la differenza d’età. La loro storia ha vissuto però dei momenti di grande difficoltà, ma la coppia grazie anche alla nascita della figlia Anna è sempre riuscita a recuperare la retta via.

La differenza di età fra i due è molto alta, ben 30 anni, ma questo non ha impedito al loro amore di nascere e crescere. Un amore suggellato anche dalla nascita della piccola Anna, la terza figlia del comico romano. La loro relazione però è stata spesso oggetto di critiche, in particolare sui social, dove Alessandra e Maurizio sono stati attaccati proprio per la loro differenza d’età. “Non possiamo negare che questo rapporto ha avuto un prezzo alto, è costato molto. Se qualcuno si è opposto in famiglia? Sì, è stato faticoso. La differenza d’età c’è” – ha dichiarato il comico nel salotto di Storie Italiano precisando poco dopo – “ci sono degli stereotipi. È facile su internet insultare e dire cose brutte. Questa cosa un po’ ci ha ferito”.

Maurizio Battista, crisi superata con Alessandra Moretti

Ma non finisce qui, visto che Maurizio Battista ha anche raccontato un momento davvero complicato della sua storia con Alessandra Moretti “su Facebook abbiamo condiviso e messo in pubblico senza problemi la storia sentimentale con la signorina Alessandra Moretti. La nascita della splendida signorina Anna e tutto quello che ne è seguito. Purtroppo, per una serie di motivi, le storie finiscono e la storia con la signorina Alessandra Moretti, per vari motivi, anche per colpa mia, è finita”. Con queste parole il comico romano aveva annunciato sui social la fine della relazione con la giovane attrice; per fortuna poco tempo dopo la coppia è riuscita a recuperare il rapporto, forse anche per amore della piccola Anna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA