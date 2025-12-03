Svolta sul caso Qatargate: la commissione JURI conferma la revoca dell'immunità parlamentare per Alessandra Moretti, ma salva Gualmini. Ecco cosa succede

GUALMINI SALVA, MORETTI NON ANCORA: LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE JURI IN ATTESA DELLA PLENARIA UE

Nei giorni in cui si affaccia all’orizzonte un possibile nuovo scandalo europeo su corruzione e fondi pubblici, è dalla Commissione JURI del Parlamento Ue che giunge ad una duplice importante notizia sul caso Qatargate: dopo la richiesta della Procura di Bruxelles negli scorsi mesi sulla revoca dell’immunità parlamentare a due eurodeputate del Pd – Alessandra Moretti e Elisabetta Gualmini – oggi sono giunte le prime risposte della commissione giuridica, con sorti decisamente opposte.

La JURI dell’Europarlamento ha infatti approvato la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare per la dem Moretti, seguendo le direttive dei giudici incaricati dell’inchiesta Qatargate, il presunto scandalo di corruzione che coinvolse svariati europarlamentari (su tutti Antonio Panzeri e l’ex vicepresidente del Parlamento Europeo, Eva Kaili) prima di uno stallo sostanziale delle indagini sui possibili accordi corruttivi tra Qatar, Marocco e membri delle istituzioni europee.

Con 16 voti a favore, 7 contrari e una sola astensione, la commissione si è espressa contro l’eurodeputata veneta, mentre di contro con 16 voti contrari, 7 Sì e 1 astensione la stessa JURI ha respinto la medesima richiesta di revoca immunità per la collega Elisabetta Gualmini, ex vicepresidente di Regione Emilia Romagna. Al netto delle decisioni prese dai membri della commissione giuridica, sarà poi la plenaria dell’Europarlamento a dover decidere in ultima analisi con un doppio voto previsto nell’ultima convocazione di dicembre 2025.

QATARGATE E NON SOLO: ANCORA SCANDALI (PRESUNTI) SUI FONDI EUROPEI

All’orizzonte si profila uno scenario simile a quanto vissuto lo scorso ottobre con l’eurodeputata AVS-TheLEFT Ilaria Salis, salvata per appena un voto nella votazione maxima a Strasburgo: per Alessandra Moretti la decisione della Commissione JURI è strettamente legata a «strategie e convenienze politico-elettorali», mentre non sarebbero intervenuti sugli effettivi contenuti della richiesta (come invece avrebbero dovuto, incalza l’eurodeputata Dem).

I contatti tra Gualmini e Panzeri da un lato, le missioni di Moretti in Marocco dall’altro sono gli elementi che hanno portato i pm belgi a chiedere la revoca dell’immunità per indagare a fondo sulle europarlamentari del Pd: nel primo caso però la difesa presentata avrebbe convinto i membri della commissione, su Moretti invece le relazioni della difesa di Alessandra Moretti non sembrano essere bastate. «Sono molto amareggiata», spiega all’ANSA la stessa politica coinvolta sul Qatargate, «attendo il voto della plenaria con fiducia, sempre a disposizione della magistratura».

Secondo quanto riporta Euronews, la posizione di Moretti viene considerata più “compromessa” in quanto molto vicina alla “mente” del presunto sistema corrotto del Qatargate, ovvero lo stesso Antonio Panzeri, oltre che presente in missioni sia in Marocco che nel Qatar in vista di un cantiere per gli stadi dei Mondiali di calcio. Si capirà dunque entro fine dicembre quale sarà il prossimo step dell’infinita inchiesta Qatargate, proprio nelle stesse settimane in cui le indagini su Federica Mogherini e Stefano Sannino, per presunto sistema di frode dei fondi UE su dossier diplomatici, fanno nuovamente tremare i vertici delle istituzioni europee.